Isabel Preysler, espectacular en los premios Mujerhoy, desvela por qué no quiere que Tamara se case con Íñigo Onieva

Espectacular con un elegantísimo diseño geométrico en colores negro y crema, Isabel Preysler ha reaparecido de la mano de Mario Vargas Llosa en los Premios Mujerhoy tras la inolvidable fiesta de cumpleaños de Tamara Falcó y, para nuestra sorpresa, se ha pronunciado sobre los rumores de boda de su hija e Íñigo Onieva asegurando que no es algo que vea "necesario".



Cuando todos pensábamos que la socialité estaría deseando que la marquesa de Griñón se case con su novio desde hace un año, Isabel ha sorprendido confesando que a su hija "no le hace falta casarse". Una respuesta totalmente inesperada que demuestra que la 'reina de corazones' es una "misterio", precisamente misma palabra que ha utilizado un sonriente Vargas Llosa cuando le preguntamos cuándo darán Tamara e Íñigo el paso de casarse.



Feliz por su entrada en la Real Academia Francesa - es el primer escritor que lo consigue sin hablar francés - el Premio Nobel no dudó en piropear a la mujer de su vida en una noche en la que 'ellas' eran las protagonistas. "Isabel es guapa, inteligente, generosa, muy simpática y creo que está dicho todo" ha señalado un Mario enamorado ante la orgullosa mirada de la socialité que, humilde, respondía a tales piropos con un "estoy delante. Qué va a decir".



Además, Isabel nos ha contado cómo pasarán la Navidad. Además de Tamara y Ana Boyer con sus hijos, ¿podrán venir a España Chabeli, Julio José o Enrique Iglesias en las fechas más familiares y entrañables del año? ¡Dale al play y no te pierdas la respuesta de la 'Reina de Corazones'!