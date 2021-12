Honduras refuerza los controles en las entradas ante la nueva variante ómicron

Una trabajadora de la Salud vacuna a una mujer contra la covid-19 en Tegucigalpa (Honduras), en una fotografía de archivo. EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 1 dic (EFE).- Las autoridades de Honduras informaron este miércoles que están reforzando la vigilancia epidemiológica y los controles en las entradas de pasajeros ante la nueva variante de la covid-19, denominada ómicron, aunque el país centroamericano hasta ahora no ha detectado ningún caso.

"Considerando la aparición de esta nueva variante de preocupación, se reforzarán las acciones de vigilancia epidemiológica, trazabilidad de los casos, vigilancia genómica, toma de muestras y promoción de las medidas de prevención, además de garantizar la prestación de los servicios de salud necesarios", indicó la Secretaría de Salud en un comunicado.

La institución sanitaria señaló que junto con la Dirección de Migración continua "trabajando" para que los viajeros cumplan con los requisitos migratorios exigidos por la Ley, que además son monitoreados por las Oficinas Sanitarias Internacionales en el país.

Los viajeros deben brindar información precisa de los países que han visitado o transitado en los últimos 30 días, someterse a los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud como exámenes, restricciones, cuarentena o autoaislamiento hasta por 14 días, según sea el caso, añadió.

El descubrimiento de esta nueva variante del coronavirus, identificada como B.1.1.529 y bautizada con la letra griega ómicron por la Organización Mundial de la Salud (OMS), fue anunciado la semana pasada por científicos y autoridades sanitarias de Sudáfrica, a partir de muestras tomadas a mediados de noviembre.

La nueva variante —de la que, no obstante, aún hay muy pocos casos confirmados en total— se considera de preocupación por presentar un número inusualmente alto de mutaciones, cuyo impacto aún debe ser estudiado, señaló la institución hondureña.

“Esta nueva variante está bajo investigación, aunque no hay evidencia todavía sobre mayor gravedad de los casos. Sin embargo, se presenta un mayor índice de hospitalizaciones que pudiera deberse al incremento de casos en personas vulnerables, es decir, personas que no se han vacunado o presentan comorbilidades", explicó la Secretaría de Salud.

NO ALARMARSE Y VACUNARSE

Por ello, las autoridades sanitarias exhortaron a la población que no se ha vacunado contra la covid-19 a que acuda de "inmediato" a los centros habilitados en todos los departamentos del país para iniciar o completar su esquema de vacunación.

La Secretaría de Salud recordó a la población que "seguimos en una pandemia y que deben cumplir estrictamente con las medidas de bioseguridad como el uso de mascarillas, lavado de manos con agua y jabón o uso de gel con alcohol, distanciamiento físico, evitar aglomeraciones y lugares cerrados o con mala ventilación".

Llamó a la población "a no alarmarse, prestar su colaboración y permanecer atentos a la información oficial que notificará los hallazgos sobre las investigaciones que se llevan a cabo sobre los efectos de esta variante de preocupación".

Honduras ha reducido de manera significativa la positividad de casos de la covid-19, pero los hondureños deben seguir cuidándose, pues "no es el momento de bajar la guardia", apuntó la Secretaría de Salud.

Desde el 11 de marzo de 2020, cuando la pandemia comenzó a expandirse en Honduras, las autoridades sanitarias contabilizan 377.976 casos de contagios y 10.409 decesos.