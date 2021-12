Guns N'Roses y Måneskin se suman al cartel de Rock in Río 2022

Fotografía de archivo en la que se registró una presentación de la banda estadounidense de rock Guns N' Roses, en Castellón (España). EFE/Domenech Castellò

Río de Janeiro, 30 nov (EFE).- La banda estadounidense Guns N' Roses y el grupo italiano Måneskin, ganador del último festival de Eurovisión, actuarán en la edición de Rock in Río prevista para septiembre de 2022 en Río de Janeiro, informaron este martes los organizadores.

Guns N'Roses será la principal atracción del 8 de septiembre, el mismo día en el que también ofrecerá su concierto Måneskin.

"¿Es lo rock lo que quieren? El 8 de septiembre será explosivo", afirmaron los organizadores del festival en sus redes sociales, al confirmar la participación de las dos formaciones.

El Rock in Río de 2022 se celebrará los 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 de septiembre, siete noches de música en directo que tendrán lugar en el Parque Olímpico de Río de Janeiro, la ciudad más turística de Brasil.

Otros nombres importantes ya confirmados por los organizadores son Iron Maiden, (2 de septiembre), Post Malone (día 3), Justin Bieber (día 4), Coldplay (día 10) y Dua Lipa (día 11), entre otros como Megadeth, Jason Derulo, Demi Lovato, Camila Cabello o Bastille.

La octava edición del Rock in Río, en Río de Janeiro, estaba prevista inicialmente para septiembre y octubre de este año, pero la pandemia de la covid-19, que ya ha causado en Brasil cerca de 615.000 fallecidos, obligó a los organizadores a aplazarla un año.

Rock in Rio ha ofrecido, a lo largo de sus 35 años de vida, 20 ediciones en Río de Janeiro, Lisboa, Madrid y Las Vegas.