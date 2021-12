Grecia multiplica por 10 las citas de mayores de 60 por la vacuna obligatoria

Centro de vacunación en Atenas. EFE/EPA/ORESTIS PANAGIOTOU/Archivo

Atenas, 1 dic (EFE).- El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, defendió hoy ante el Parlamento la obligatoriedad de la vacuna para los mayores de 60 años y afirmó que, desde su anuncio el martes, se registraron casi 20.000 citas para la primera dosis, unas diez veces más de lo habitual.

Asimismo, el primer ministro propuso acortar de 6 a 4 meses el plazo para la dosis de refuerzo, y aprovechó para recordar que Grecia fue el primer país de la Unión Europea en ofrecer la tercera dosis a toda la población.

"Le he pedido al Comité de Vacunación que acorte el período entre la segunda y la tercera dosis, porque la inmunidad está disminuyendo gradualmente", dijo Mitsotakis.

El jefe del Gobierno griego calificó de "necesaria" la obligatoriedad de la vacuna en mayores de 60 años, que entrará en vigor en enero de 2022 con sanciones de hasta 100 euros para quienes incumplan, aunque aseguró que el Gobierno no está considerando extenderla a toda la población.

"El grupo de más de 60 años ocupa el primer lugar en los casos de covid pero el último en la vacunación", aseguró el primer ministro, quien añadió que se ha llegado a tomar esta medida drástica porque "se habían agotado todas las etapas intermedias".

El Gobierno espera que la medida dé resultado tras ver los datos, ya que solo durante la primera hora, la cifra de peticiones para obtener la primera dosis de la vacunación en este grupo de edad se triplicó y pasó de las 500 citas, en el momento del anuncio de las medidas, hasta las 1.500.

La sanción se cobrará mensualmente y será de cien euros para los que no hayan completado la pauta hasta mediados de mes, y de la mitad si se han inoculado solo con la primera dosis.

El dinero que se recaude de estas multas se destinará a un fondo especial para financiar los hospitales públicos.