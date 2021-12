Fútbol/Premier.- (Crónica) Chelsea, City y Liverpool siguen a lo suyo

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El Chelsea mantiene el liderato de la Premier en la jornada 14 después de superar (1-2) al Watford, un partido que estuvo suspendido media hora por una emergencia sanitaria en la grada, mientras que el Manchester City y el Liverpool cumplieron con su persecución.



Los de Thomas Tuchel se adelantaron por medio de Mount, en la reanudación de ese susto por un aficionado que tuvo que se trasladado a un hospital. El Chelsea entró en calor antes, en una buena jugada del español Marcos Alonso. En una de las muchas malas salidas de balón 'blue', el Watford robó y Dennis hizo el 1-1.



El equipo de Claudio Ranieri buscó el triunfo que le diera confianza en su nuevo proyecto, pero en una buena jugada Ziyech hizo el 1-2. Con muchos problemas, pero con empuje de líder, el Chelsea salvó los tres puntos para seguir en lo alto, bajo el acecho mayor de un City que venció (1-2) al Aston Villa con mucho oficio.



Los de Pep Guardiola son segundos con 32 puntos, a uno del Chelsea, mientras que el Liverpool, que no dio opción al Everton (1-4), tiene 31. El City creyó el partido resuelto al descanso, con los goles de Rúben Dias y Bernardo Silva, pero el Villa dio emoción al segundo tiempo con el tanto de Watkins. Los de Steven Gerrard fallaron en los últimos metros y no hubo más goles.



Mientras, el Liverpool no tuvo piedad de un Everton que lleva ocho jornadas sin ganar, con Rafa Benítez en situación complicada en el banquillo. El derbi de Merseyside en Goodison Park tuvo una primera mita abierta, con los goles de Henderson y Salah para los visitantes. Gray recortó para los locales pero el segundo tiempo fue 'red', con otro gol más de Salah y el 1-4 de Jota.



Mientras, el West Ham dejó abierta la cuarta plaza con su empate (1-1) ante el Brighton, además de permitir la escapada del tridente de arriba, y el Southampton y Leicester, que se saldó con 2-2, también tuvo una emergencia en la grada que retrasó el inicio del segundo tiempo en 15 minutos.



--PROGRAMA Y RESULTADOS DE LA JORNADA 14 DE LA PREMIER.



-Martes 30.



Newcastle - Norwich 1-1.



Leeds - Crystal Palace 1-0.



-Miércoles 1.



Southampton - Leicester 2-2.



Wolves - Burnley 0-0.



Watford - Chelsea 1-2.



West Ham - Brighton 1-1.



Everton - Liverpool 1-4.



Aston Villa - Manchester City 1-2.



-Jueves 2.



Tottenham - Brentford.



Manchester United - Arsenal.