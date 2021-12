Fútbol/Copa.- (Crónica) El Sevilla suda el pase copero y la Real y el Betis pasan sin problemas

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El Sevilla sufrió mucho este miércoles para lograr la clasificación para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey ya que tuvo que esperar a la prórroga para deshacerse del Córdoba, problemas con los que también tuvieron que lidiar el Mallorca en Segovia y el Espanyol en Cantabria, y que evitaron con sólidas actuaciones la Real Sociedad y el Betis.



La segunda jornada copera tampoco trajo sorpresas en forma de eliminaciones de equipos de LaLiga Santander, aunque en este caso, en contraposición con lo sucedido el martes, dos de ellos sufrieron bastante y sólo encontraron en el tiempo extra el alivio.



El Sevilla, un conjunto que siempre se crece en el 'torneo del k.o', tuvo un estreno con las dificultades que atisbaba en el derbi ante el Córdoba, pese a que este milita en la Segunda RFEF. Sin embargo, los de Germán Crespo han hecho del Nuevo Arcángel un fortín y cerca estuvieron de dar un serio disgusto a los de Julen Lopetegui, que dispuso un once competitivo, pero con sólo Montiel de los que jugaron en el Santiago Bernabéu.



Desde el principio, el equipo hispalense comprobó que los locales iban a vender caro perder su invicto ante su afición. En un duelo con alternativas y con buenas opciones para el conjunto cordobesista, este resistió pese a que su rival fue metiendo más artillería. El Córdoba llevó el partido a la prórroga, pero ahí terminó claudicando en el minuto 108 por un gol de Lucas Ocampos.



En la prórroga también tuvo que encontrar su billete a la siguiente ronda el Mallorca, otro campeón de Copa, que tuvo que trabajar mucho en su visita a la Gimnástica Segoviana, de Segunda RFEF, que incluso pudo adelantarse en el marcador por medio de Szymanowski, pero el argentino no pudo superar a Greif en su lanzamiento de penalti de la primera.



El conjunto castellano-leonés no bajó los brazos y continuó manteniéndose dentro de la eliminatoria hasta que llegó la media hora extra donde los bermellones acabaron con la tensión con el doblete de Ángel.



En cambio, la Real Sociedad, uno de los dos campeones coperos que dio el 2021, solventó con facilidad el inicio de su 'defensa' del título al ganar por 04 al Panadería Pulido San Mateo de Segunda RFEF. Portu y Aihen Muñoz, con sus goles en apenas un minuto al inicio del choque, ya decantaron la balanza, y Sorloth sentenció con un doblete en la segunda mitad.



El Betis, otro vencedor del 'torneo del k.o', también superó con autoridad su eliminatoria con el CFI Alicante, equipo de la Preferente Valenciana, al que derrotó por 0-4. Tello y Lainez hicieron el 0-2 antes de la media hora, Joaquín amplió el marcador al inicio del segundo tiempo y Bartra sentenció.



Finalmente, el quinto equipo de LaLiga Santander en participar este miércoles y también campeón copero, el Espanyol, se complicó al final un duelo que tenía bien encarrilado con el Solares Medio Cudeyo, de la Regional Preferente gracias a Loren, autor de un triplete que puso a los de Vicente Moreno con un claro 0-3. Sin embargo, los locales no se rindieron y cogieron ánimo con el tanto de Gelo y el de Kike en el 83 hizo soñar incluso con una prórroga que no llegó.



Además, la jornada del miércoles también dejó la clasificación de otros dos equipos que saben lo que es ganar la competición como el Zaragoza, que se deshizo con trabajo por 0-1 del Mensajero, y el Deportivo de La Coruña, que tras una prórroga, batió por 3-4 al UCAM.



--PARTIDOS DEL MIÉRCOLES EN LA COPA DEL REY.



CFI Alicante-Betis 0-4.



Solares Medio Cudeyo-Espanyol 2-3.



Córdoba-Sevilla 0-1.



Panadería Pulido San Mateo-Real Sociedad 0-4.



Gimnástica Segoviana-Mallorca 0-2.



Mensajero-Zaragoza 0-1.



San Roque de Lepe-Mirandés 0-3.



CE Europa-Amorebieta 0-1.



Alzira-Fuenlabrada 0-1.



Brea-Ibiza 0-2.



Cacereño - Ponferradina 1-2.



Andraxt - Oviedo 2-1.



San Juan-San Sebastián de los Reyes 1-2.



Atlético Mancha Real-DUX Internacional 2-1.



Arenteiro-SD Logroñés 2-1.



Calahorra-Atlético Baleares 1-1 (4-5 en pen).



Extremadura-Zamora 1-4.



UCAM Murcia-Deportivo 3-4.



Linares-Nàstic 0-0 (6-5 en pen).



San Fernando CD-Cultural Leonesa 2-3.



Talavera-Cornellà 2-0.



Algeciras-Unionistas de Salamanca 1-2.



Bergantiños-Tudelano 2-0.