Expresidente dominicano deplora la falta de unidad en el combate a la covid

El expresidente dominicano Leonel Fernández participa en el Foro Global @ Casa de Campo el 30 de noviembre de 2021, en La Romana (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

La Romana (R. Dominicana), 1 dic (EFE).- El expresidente dominicano Leonel Fernández opinó que América Latina ha perdido la oportunidad de afrontar "desde la unidad" la pandemia de covid-19 y la crisis que ha generado.

América Latina "debe volver a la idea de la integración" para afrontar la incertidumbre derivada de la pandemia y para "tener una sola voz a nivel global", defendió Fernández en una entrevista a Efe, en la que lamentó que en estos momentos más bien sucede "todo lo contrario, está muy fragmentado todo".

"Frente a un problema global se debe tener una respuesta de carácter global. Pero si cada país en particular empieza a negociar, a nivel bilateral o multilateral, es poco lo que va a lograr y, de hecho, hemos perdido una gran oportunidad de haber respondido como región" frente a la covid-19 "en lugar de hacerlo individualmente", dijo.

La estrategia global en lo referente a la parte sanitaria "ha sido la búsqueda de la vacuna", pero ahora nos enfrentamos a "una batalla de velocidad" entre el proceso de vacunación y las mutaciones que generan nuevas variantes" del virus, como la ómicron, añadió.

Fernández aludió a la "brecha" entre los países "que pueden vacunarse y los que no", y señaló la situación de África, que "entra en una segunda etapa de la infección" con la mutación que ha dado lugar a la variante ómicron.

Allí "pocas personas están vacunadas", especialmente en el África subsahariana, lo cual "representa un riesgo para contener la propagación del virus a escala global", apuntó.

En ese sentido, "América Latina ha estado mejor", señaló, sin embargo, la región tiene el 33 % de los fallecidos por covid-19.

De los cinco millones de fallecidos, uno y medio era de América Latina, por tanto, "es mucho lo que hay que hacer" a nivel sanitario.

Desde el punto de vista económico "hay un proceso de reactivación económica. Vamos avanzando en esa dirección, el mundo empieza a levantarse, sin embargo, persiste la incertidumbre", acrecentada por la aparición de la nueva variante "que no sabemos bien los efectos que puede tener, afirmó el exmandatario.

"Se discute si tiene mayor nivel de transmisibilidad, mayor velocidad de propagación. No sabemos", así que su aparición "genera temor, angustia, ansiedad, y lo cierto es que los científicos todavía no saben decir bien" qué repercusiones tendrá.

"Lo que sí está claro es que esa misma variante tiene la posibilidad de 30 tipos diferentes de mutaciones, con lo cual todo se torna más complejo" y, "aunque el mundo avanza, la incertidumbre sigue prevaleciendo", insistió.

Para el exmandatario, "el mensaje es que esto no termina por ahora, que hay que vacunarse y que intensificar el proceso" de inmunización para contener la propagación del coronavirus.

En el actual "escenario de incertidumbre" a escala mundial, la crisis migratoria es "un nuevo ingrediente" añadido a "la crisis sanitaria, económica y existencial que está padeciendo la humanidad".

"Ese es un problema que estamos teniendo por todas partes, fruto del desempleo, de la pérdida de ingresos, de la desorientación", afirmó el expresidente.

Fernández hizo estas declaraciones en el marco del Foro Global @ Casa de Campo, en La Romana, donde expertos internacionales analizaron la situación que ha causado la pandemia a nivel mundial, tanto desde la perspectiva sanitaria como económica.

El Foro aspira, según Fernández, a "convertirse en un espacio de reflexión para tratar de compartir conocimientos y experiencias" que permitan "enfrentar el futuro con mayor nivel de certidumbre y eficacia" frente a la pandemia y la crisis.