España.- Casado afea a Sánchez que le llamara "catastrofista" cuando la OCDE le da la razón: "Antipatriota es mentir"

Cargos del PP aseguran que la OCDE deja a España "en el vagón de cola de la recuperación" y acaba de "un plumazo con los brotes verdes"



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El líder del PP, Pablo Casado, ha recriminado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que llamara "catastrofista" al Partido Popular cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) les ha dado "la razón" al rebajar la previsión de crecimiento de España. A su entender, lo que es "antipatriota" es mentir a los españoles por seguir en el Palacio de la Moncloa.



En concreto, la OCDE ha revisado en 2,3 puntos a la baja la estimación del crecimiento del producto interior bruto (PIB) de España para 2021, hasta situarlo en el 4,5%, según se desprende de su informe bianual 'Perspectiva Económica'.



"Sánchez nos llamó catastrofistas por pronosticar un crecimiento del 4,6%, la mitad de lo que prometió. Pero hoy OCDE, como FMI, INE, Airef y UE nos da la razón", ha enfatizado el presidente de los 'populares'.



"ANTIPATRIOTA ES MENTIR PARA MANTENERSE EN EL PODER"



En este sentido, ha recalcado --en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press-- que "triste es no tener empleo", "quiebra es deber el 50% del PIB al Banco Central Europeo" y "antipatriota es mentir para mantenerse en el poder".



Este martes, en un diálogo con la escritora y premio Pulitzer y periodista de The Atlantic, Anne Applebaum, organizado por la Fundación Concordia y Libertad, Casado criticó que no haya "ajuste del despilfarro" y que se vea como "asumible" un déficit estructural del 5,2% o una inflación del 5,6% que "ha empobrecido a la clase media y trabajadora".



"Y los que decimos que eso es una situación tremendamente compleja, somos agoreros, antipatriotas y tristes", proclamó Casado, para añadir que "triste" es el parado, el joven que se ve obligado a emigrar o el que tiene que hacer la cola del hambre.



DICE QUE SÁNCHEZ NO PISA LA CALLE



En parecidos términos se ha expresado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, que ha señalado que "frente a las mentiras del Gobierno, la realidad: la OCDE deja a España en el vagón de cola de la recuperación de Europa".



A su entender, si Sánchez "pisara la calle, sabría de la situación límite" de autónomos, agricultores o transportistas. Por eso, ha emplazado al presidente del Gobierno a aplicar reformas "con urgencia" o abrir las urnas.



Por su parte, la vicesecretaria de Política Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha criticado que este miércoles en la sesión de control del Congreso la vicepresidenta Nadia Calviño se haya "negado a reconocer por enésima vez la situación de España".



"¿Como van a acertar con lo que deben hacer si ignoran nuestros desequilibrios? ¿Incapacidad o irresponsabilidad? O las dos cosas", se ha preguntado la exministra de Medio Ambiente en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.



Fuentes de la dirección nacional del PP han recalcado que la OCDE ha acabado de "un plumazo con los brotes verdes del Gobierno" y han añadido que las intervenciones de Calviño y la vicepresidenta Yolanda Díaz en el Pleno del Congreso "no se sostienen".



Desde 'Génova' aseguran que el Gobierno debe dejar de "mentir a los españoles y modificar sus previsiones económicas", así como poner en marcha las reformas económicas que necesita el país. "Sánchez cada ve está más alejado de la España real. O actúa ya o debe convocar elecciones", han abundado las mismas fuentes del PP.