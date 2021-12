"Escribir ha sido un goce", dice la ganadora de la FIL Diamela Eltit

La escritora chilena Diamela Eltit, participa en un conversatorio con jóvenes en el marco de la 35 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL), hoy, en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

Guadalajara (México), 30 nov (EFE).- "Escribir ha sido un privilegio, un goce", afirmó este martes la chilena Diamela Eltit, Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2021 durante una charla con jóvenes estudiantes reunidos en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara que se desarrolla en México.

"Ha sido un factor de goce, siento que es un privilegio escribir y haberme podido mantener en ese espacio. Nunca he tenido algún tipo de angustia por los libros o si me critican o no me critican. (...) Si alguien escribe con pasión y como un eje sobre el cual depositar la vida, yo se lo recomiendo", dijo.

La narradora compartió la tarde con jóvenes que acuden a la feria, muchos de ellos para escucharla por primera vez, algunos con sus libros en la mano y la curiosidad de cómo se llega a ser una escritora que trasciende fronteras.

Eltit habló a los jóvenes de la dictadura, de cómo su primero libro "Lumpérica" (1983) tuvo que pasar por un censor gubernamental que decía quién y qué se podía publicar bajo el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), y la persecución de jóvenes que después eran desaparecidos o asesinados.

La autora reconoció que son los jóvenes los que primero son oprimidos en las dictaduras, pero también en los llamados sistemas democráticos que ejercen "una cierta presión" sobre este grupo de población, en especial el de las mujeres, que dicen que "no valen lo mismo" que los hombres.

Eltit, conocida por su militancia de izquierda y su simpatía con los movimientos feministas, explicó a los jóvenes que tiene la esperanza de que en un futuro próximo las mujeres sean valoradas de la misma manera que los hombres.

"Va a ser muy bonito el día en que valgamos lo mismo, todavía no valemos lo mismo, pero llegará un día, es mi horizonte de esperanza, esa es la gran tarea social y cuyo mayor esfuerzo les pertenece a las chicas del siglo XXI", expresó.

Al ser cuestionada acerca de qué haría si regresara en el tiempo, la escritora reveló que ha pensado que le gustaría conversar con ella misma adolescente y recomendarle que no cese en su empeño de escribir.

"Me gustaría hablar con la niña que fui, de 12 o 15 años. Me gustaría conversar con esa niña y creo que llegaríamos a un punto de acuerdo total y solamente un desacuerdo. Le diría a ella 'escribe' y ella me diría a mí 'lo haré'", comentó.

La FIL se desarrolla del 27 de noviembre al 5 de diciembre con la asistencia de 600 escritores de 46 países, con la participación de más de 3.000 profesionales y 255 expositores de 27 países con una oferta editorial de 240.000 títulos en 10.000 metros cuadrados de exposición.