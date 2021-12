El paramilitarismo amenaza de nuevo a los líderes del área rural de Cartagena

Unas personas trabajan en una embarcación hoy durante un acto de reconocimiento y perdón a las víctimas que sufrieron la violencia paramilitar en el Canal del Dique, área rural de Cartagena de Indias (Colombia). EFE/Ricardo Maldonado Rozo

Pasacaballos (Colombia), 30 nov (EFE).- Los "homicidios selectivos" de líderes y activistas por parte de grupos paramilitares vuelven a amenazar a las comunidades del Canal de Dique, en el área rural de la ciudad colombiana de Cartagena de Indias.

Son "pequeños homicidios que se van acumulando a lo largo del tiempo y por supuesto eso va fragmentando el tejido social", denunció este martes ante la Comisión de la Verdad el líder de las comunidades negras del Canal del Dique, Jasmar Pájaro.

A diferencia del pasado previo al acuerdo de paz, cuando sabían quiénes los amenazaban y los asesinaban, hoy desconocen quiénes integran o cuáles son los "actores armados" que los violentan.

El líder comunitario, a quien los paramilitares le desaparecieron a un hermano, hizo estas declaraciones durante una visita a la denominada Loma del Muerto, a 30 minutos en lancha desde Cartagena de Indias por el Canal del Dique, uno de los botaderos desde donde otrora los paramilitares arrojaban los cadáveres para desaparecerlos en el río.

Actualmente, "en las comunidades han aparecido listados de las personas amenazadas, (...) y han venido de alguna manera también asesinando a líderes y lideresas de las comunidades, lo cual no es un secreto", explicó.

"Las nuevas violencias hacen parte de la transformación del conflicto entendiendo que los territorios nuestros -los caños, los ríos, las ciénagas, los caminos- hacen parte de las rutas de la ilegalidad, del tráfico de drogas y de armas", agregó.

VIOLENCIA QUE SIGUE

Todo se reduce, en palabras del comisionado de la Comisión de la Verdad Leyner Palacios, en que los antiguos paramilitares se desmovilizaron, pero "el fenómeno del narcotráfico, no".

El comisionado dijo en un acto de reconocimiento a las víctimas de la violencia paramilitar en la población ribereña de Pasacaballo que "hay unos ciclos de repetición de la violencia" y que si eso no cambia "la paz va a ser muy jodida".

"Aquí hay unos responsables que están unidos al sector empresarial. Y si ese sector empresarial, ese sector económico, no se desmonta en sus intereses y ambición sobre esos territorios que están aquí, la violencia y los daños a estas comunidades van a seguir", aseguró Palacios.

NUEVAS AMENAZAS

Durante un recorrido de dos días a través de algunos de los poblados ribereños del Canal del Dique, la Comisión de la Verdad, una de las instancias surgidas del acuerdo de paz con las FARC para la reparación y memoria, incidió en el temor que hay por la seguridad de los líderes sociales de la región.

"Aquí hay líderes extremadamente amenazados (...), yo no quisiera que mañana tengamos que acudir al velorio de alguno de ellos", alegó en este recorrido el comisariado.

Los líderes claman por los "daños ambientales que se quieren generar" en su territorio y muestran su angustia "porque es la vida de las comunidades la que se pone en riesgo".

Pájaro también manifestó su preocupación sobre las nuevas amenazas a las comunidades afro colombianas que viven a lo largo de los 115 kilómetros del Canal del Dique, un cuerpo artificial que provee de agua dulce a Cartagena de Indias.

"El megaproyecto de restauración ambiental del Canal del Dique es la mayor amenaza que tienen las comunidades nuestras", dijo en referencia a la construcción de unas esclusas en un punto del canal para aumentar el nivel del agua y facilitar la navegación.

Para Pájaro, esta obra, además de cambiar el ecosistema de agua dulce por agua salada y de esta manera "poner en riesgo total” la soberanía alimentaria de todas las comunidades, inundará tierras que hoy se usan para cultivos de primera necesidad.

Por eso, los líderes sociales como él piden que se ponga fin a esta nueva ola de violencia de los paramilitares, que amenaza a comunidades y está acabando con muchos defensores del territorio y habitantes de las riberas del Canal de Dique.

Ricardo Maldonado Rozo