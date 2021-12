"El Buen Patrón", Almodóvar y Penélope Cruz nominados para Satellite Awards

El director de cine Pedro Almodóvar. Foto de archivo. EFE/ Mariscal

Los Ángeles (EE.UU.), 1 dic (EFE).- "El Buen Patrón", Pedro Almodóvar, Penélope Cruz y Alberto Iglesias recibieron este miércoles nominaciones para los Satellite Awards, unos galardones que vota una agrupación de periodistas extranjeros y que inauguran el circuito de premios previo a los Óscar.

Aunque se trata de una de las múltiples ceremonias que Hollywood organiza desde diciembre hasta la entrega de los Óscar en marzo, la lista de candidaturas supone un buen arranque para el cine en español, ya que la cinta mexicana "Noche de Fuego" está también nominada.

La Academia de la Prensa Internacional (IPA en sus siglas en inglés) vota estos premios desde 1997, aunque no debe confundirse con la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), encargada de los polémicos Globos de Oro.

"Noche de Fuego" y "El Buen Patrón" compiten por el premio a la mejor película de habla no inglesa contra "Titane" (Francia), "È stata la mano di Dio" (Italia), "Verdens verste menneske" (Noruega), "Un Héroe" (Irán), "Flee" (Dinamarca), Doraibu mai kâ (Japón) y "Hytti nro 6" (Finlandia).

Por su parte, Penélope Cruz está nominada a mejor actriz protagonista por "Madres Paralelas", en una categoría que incluye a Jessica Chastain, Kristen Stewart, Lady Gaga, Nicole Kidman y Olivia Colman.

Pedro Almodóvar concurrirá por el galardón al mejor guión original y Alberto Iglesias, su habitual colaborador, hará lo mismo en el apartado de mejor banda sonora, donde aparecen nombres como Hans Zimmer y Alexandre Desplat.

En las categorías generales "Belfast" (13),"The Power of the Dog" (12) y "Dune" (10) aparecen como las más nominadas.

Además, el director, escritor y compositor de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda recibirá un premio especial por sus recientes obras, que incluyen "Hamilton", "Tick, tick... Boom" y "Encanto".