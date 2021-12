EEUU y UE discutirán un enfoque conjunto para una asertiva China

(Bloomberg) -- Autoridades de Estados Unidos y la Unión Europea discutirán un enfoque conjunto para una China cada vez más asertiva durante un diálogo de alto nivel el jueves, diciendo que encontrar puntos en común sobre asuntos clave hace que sea más difícil para Pekín ignorar esos temas.

La subsecretaria de Estado de EE.UU., Wendy Sherman, y el secretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior, Stefano Sannino, se reunirán en Washington para copresidir la segunda sesión del diálogo entre EE.UU. y la UE sobre China.

Los temas de discusión incluirán economía y tecnología, derechos humanos, seguridad y desinformación, además de Taiwán, según dos altos funcionarios del Departamento de Estado que informaron el miércoles a la prensa bajo condición de anonimato. Las conversaciones también abordarán potenciales áreas de cooperación con China, incluida la seguridad energética y el clima, señalaron los funcionarios.

Una importante noción que subyace al diálogo es que será mucho más difícil que China ignore la influencia combinada de EE.UU. y la Unión Europea que la presión solo de EE.UU., dijo uno de los funcionarios.

Nota Original:

U.S. and EU Set to Discuss Joint Approach to Assertive China

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.