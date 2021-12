EEUU endurece reglas de viaje y más países aseguran sus fronteras para frenar a ómicron

FILE PHOTO: Passengers wait in line inside the terminal at Newark Liberty International Airport in Newark, New Jersey, U.S., November 24, 2021. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo

Por David Shepardson y Elaine Lies

WASHINGTON/TOKIO, 1 dic (Reuters) - Los viajeros aéreos con destino a Estados Unidos se enfrentarán a normas más estrictas de tests del COVID-19 y otros países endurecieron los controles fronterizos el miércoles para tratar de frenar la propagación de la variante ómicron, que según Nigeria circulaba semanas antes de lo que se pensaba.

Las pruebas retrospectivas sobre infecciones confirmadas por COVID-19 en viajeros a Nigeria identificaron a ómicron entre una muestra recolectada en octubre, dijo el Centro de Control de Enfermedades de Nigeria, sin nombrar el país de origen.

Sudáfrica informó por primera vez sobre la variante hace una semana y muchos países han respondido prohibiendo los viajes desde allí y otros lugares considerados más expuestos en medio de la incertidumbre sobre la facilidad con la que la variante se puede propagar y si puede evadir la protección de la vacuna.

Datos de otros países muestran ya que la variante estaba circulando antes de que se identificara oficialmente en Sudáfrica y han aparecido casos en todo el mundo. Australia dijo que al menos dos personas visitaron varios lugares en Sídney mientras eran probablemente infecciosas y Dinamarca dijo que una persona infectada había participado en un gran concierto.

Japón, que ya había prohibido la llegada de extranjeros, reportó su segundo caso de la nueva variante y dijo que ampliará las restricciones de viaje.

Hong Kong sumó a Japón, Portugal y Suecia a sus restricciones de viaje, mientras que Uzbekistán dijo que suspenderá los vuelos con Hong Kong y Sudáfrica. Malasia prohibió temporalmente a viajeros de ocho países africanos y dijo que Reino Unido y Holanda podrían unirse a la lista.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que "las prohibiciones genéricas de viajar no impedirán la propagación internacional, y suponen una pesada carga para las vidas y los medios de subsistencia", al tiempo que aconsejó aplazar sus viajes a las personas que no se sientan bien, estén en riesgo, tengan 60 años o más o no estén vacunadas.

Las acciones mundiales abandonaban el miércoles los mínimos tocados en la víspera tras unos comentarios del presidente ejecutivo de Moderna que plantearon dudas sobre la eficacia de las vacunas del COVID-19 contra ómicron.

Desde entonces, las autoridades sanitarias han ofrecido garantías y reiterado sus llamamientos para que las personas se vacunen, diciendo que es muy probable que las dosis aún eviten que las personas se enfermen gravemente.

El presidente ejecutivo de BioNTech dijo que es probable que la vacuna que fabrica junto a Pfizer ofrezca una fuerte protección contra una enfermedad grave causada por ómicron. La Unión Europea adelantó una semana el inicio del lanzamiento de la vacuna para niños de cinco a 11 años.

Londres y Washington ampliaron sus programas de refuerzo en respuesta a la nueva variante, que ha puesto de relieve la disparidad entre la vacunación masiva en las naciones ricas y la inoculación escasa en el mundo en desarrollo.

Según los informes, unos 56 países están implementando medidas de viaje para protegerse contra ómicron a partir del 28 de noviembre, dijo la OMS.

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que le preocupa que varios estados miembros estén "introduciendo medidas contundentes y generales (...) que solo empeorarán las desigualdades".

Nigeria y Noruega son algunos de los últimos países en reportar casos de la variante, mientras que Arabia Saudita confirmó su primer caso proveniente de un país norteafricano.

Alemania, que está luchando contra un aumento en las infecciones y muertes por COVID-19, informó que cuatro personas completamente vacunadas dieron positivo por ómicron en el sur del país, aunque presentaban síntomas moderados.

Estados Unidos se está moviendo para exigir que todos los viajeros que ingresen al país por vía aérea muestren un test negativo de COVID-19 realizado un día antes de la salida, dijeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) el martes por la noche.

Las aerolíneas globales se están preparando para más volatilidad, dijeron analistas. Las aerolíneas japonesas ANA y JAL dijeron que suspenderán sus reservas nuevas para vuelos internacionales al país hasta fines de diciembre.

"Se siente un poco como si volviéramos a donde estábamos hace un año y esa no es una gran perspectiva para la industria y más allá", dijo Deidre Fulton, de la consultora MIDAS Aviation, en un seminario virtual de la industria.

<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

GRÁFICO (en inglés): Mapa de la variante ómicron https://tmsnrt.rs/3d2roti

La OMS advierte contra las prohibiciones genéricas de viajes por la variante ómicron

RESUMEN 1 -Mercados caen por temor a ómicron, autoridades sanitarias ofrecen seguridad sobre vacunas

Adelantan la vacuna de Pfizer/BioNTech para niños pequeños en la UE al 13 de diciembre

Tedros de la OMS advierte contra una sobrerreacción por ómicron

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>

(Reporte de David Shepardson en Washington, Sakura Murakami y Elaine Lies en Tokio, Reju Jose y Jamie Freed en Sídney y redacciones de Reuters; escrito por Himani Sarkar y Philippa Fletcher; editado en español por Carlos Serrano)