Djokovic, solo y en dobles, mete a Serbia en semifinales de la Davis

Los serbios Novak Djokovic y Nikola Cacic durante su encuentro de dobles de cuartos de final de la Copa Davis. EFE/JuanJo Martín.

Madrid, 1 dic (EFE).- Solo o acompañado: tras ganar sin necesidad de esforzarse su partido individual, Novak Djokovic se apuntó también, aunque con más apuros, el dobles con Nikola Cacic y clasificó este miércoles a Serbia para las semifinales de la Copa Davis con un triunfo por 2-1 sobre Kazajistán.

Djokovic y Cacic vencieron a Andrey Golubev y Aleksandr Nedovyesov por 6-2, 2-6 y 6-3, resultado que terminó de dar la vuelta a una eliminatoria que había empezado cuesta arriba para ellos con la derrota del debutante Miomir Kecmanovic ante Mikhail Kukushkin por 7-6 (5), 4-6 y 7-6 (11).

Luego llegó el número mundial a nivelar la contienda con su cómodo triunfo por 6-3 y 6-4 sobre Alexander Bublik y, tras un breve descanso, regresó a la pista del Madrid Arena para jugar el dobles.

En el set inicial del dobles Cacic y Djokovic se mostraron inabordables en sus turnos de saque y abrieron una grieta en la buena compenetración mostrada antes en el torneo por Golubev y Nedovyesov, que habían ganado sus dos partidos como pareja en la fase de grupos, ante Suecia y Canadá.

Los serbios, derrotados en el único en el que habían formado dúo, frente a Alemania, entraron en crisis al encajar una rotura en la segunda manga, 3-1, y ya no lograron reaccionar.

Con la eliminatoria en el tercer set del tercer partido, Djokovic no fue el motor del equipo que se le suponía sobre el papel. Trabajando punto a punto los serbios lograron romper, 3-2, y fue entonces cuando el líder de la ATP sacó galones: sirvió de forma impecable, se hizo gigante en la red y contagió entusiasmo a su compañero, en ningún caso hoy un mero acompañante.

Con 5-3 Golubev se vio obligado a mantener su saque para permanecer con vida en el partido. Pero los restos de Djokovic y el juego cruzado de Cacic dieron a Serbia tres puntos de partido que no dejaron pasar.

Serbia jugará el viernes una de las semifinales de la Copa Davis ante Croacia. Han jugado antes en dos ocasiones, ambas con victoria para los serbios.

La otra semifinal enfrentará a Alemania con el vencedor del Rusia-Suecia.

El historial de Serbia presenta un solo título de Copa Davis, el ganado en 2010.