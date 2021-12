Crudo sube; inversores redirigen atención a reunión de OPEP+

(Bloomberg) -- El crudo se recuperó de una fuerte caída impulsada por las crecientes preocupaciones en relación al impacto que podría tener la variante ómicron en la demanda mundial de energía y las perspectivas de una reducción más rápida del estímulo por parte de la Reserva Federal.

El West Texas Intermediate avanzaba un 1,2% en las primeras operaciones de Asia después de hundirse más de 5% el martes. Preocupado por la aceleración de la inflación, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que los funcionarios deberían considerar la posibilidad de eliminar el apoyo pandémico a un ritmo más rápido, exacerbando la presión de venta estimulada por la propagación de ómicron.

Los inversionistas del petróleo también analizaron un informe mixto sobre las reservas de EE.UU. Si bien el Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés), financiado por la industria, informó de un empate en los inventarios de crudo a nivel nacional, hubo una ganancia en el centro de almacenamiento clave en Cushing, Oklahoma, así como en la gasolina.

El crudo se ha hundido en un mercado bajista, tras registrar una pérdida de más de 20% desde que cerró en un máximo de siete años en octubre, ya que los principales consumidores liderados por EE.UU. liberaron una parte de sus reservas estratégicas de crudo y la variante ómicron desconcertó a los inversionistas. La atención se enfocará ahora en la reacción de los productores, en tanto que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados establecerán su política de oferta el jueves. RBC Capital Markets prevé que el grupo detendrá los aumentos de producción.

