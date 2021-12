Courtois reclama el Balón de Oro para Benzema

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois (d) y el delantero Raúl García, del Athletic de Bilbao, durante el partido de la jornada 9 de Liga en Primera División que Real Madrid y Athletic disputaron este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/Javier Lizon

Madrid, 1 dic (EFE).- Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, mostró su disconformidad con el Balón de Oro ganado por el argentino Leo Messi y lo reclamó para su compañero Karim Benzema, lamentando que los que votan el galardón dan más importancia al título de una gran competición que al fútbol exhibido toda la temporada.

"Se lo merece Karim pero es un título raro porque si ves a la gente que está arriba es porque ha ganado Copa América, Eurocopa o Champions. Siempre es así, solo ven eso, no miran todo el año. Esperamos ganar títulos este año y que lo gane el año que viene", deseó en Movistar.

Courtois analizó el triunfo sufrido ante el Athletic Club, admitiendo algo de cansancio y nerviosismo. "La primera parte estuvimos muy bien, con muchos tiros hasta que llegó el gol y en el segundo tiempo ellos fueron más agresivos. No estuvimos tan acertados en los pases y nos hemos complicado nosotros mismos en los quince últimos minutos. Nos ha faltado calma para jugar y salir de la presión, ellos han tenido más ocasiones pero al final 1-0 y buenos tres puntos".

"Es cansancio y falta de calma, ambas cosas, jugamos muchos partidos seguidos y a veces intentar guardarte un poco y ante un adversario así no puedes hacerlo. Ellos han estado más intensos. Al no llegar el segundo gol todo podía pasar hasta el último segundo", añadió.

Sus paradas salvaron el triunfo del Real Madrid ante un Athletic al que le faltó pegada. "Son un buen equipo, se han adaptado a nuestro juego y nos han hecho daño. Nos complicamos un poco, tuvieron ocasiones pero el gol llegó en buen momento. La parada más difícil es la de Raúl a bocajarro, un cabezazo al suelo que no es fácil, y la segunda es hacerme grande para tapar espacios a Sancet".

El Real Madrid toma siete puntos de distancia a sus perseguidores. "Está muy bien", celebró Courtois. "Estamos jugando muy buenos partidos, nos hemos dejado algún punto en el camino pero estamos haciendo buen trabajo. Nos espera la Real Sociedad y ya viene el derbi, esto no para y hay que seguir trabajando".