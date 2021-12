Coronavirus.- Von der Leyen pide una "discusión" sobre la obligatoriedad de las vacunas en la UE

BRUSELAS, 1 (EUROPA PRESS)



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido este miércoles una "discusión" en el seno de la Unión Europea sobre la conveniencia de hacer obligatoria la vacunación contra el coronavirus para contrarrestar la resistencia de parte de la población a inocularse.



"Creo que es entendible y apropiado tener esta discusión ahora: Cómo podemos alentar (la vacunación) y potencialmente pensar en la vacunación obligatoria dentro de la UE. Es necesario discutirlo y tener un enfoque común", ha indicado Von der Leyen en una rueda de prensa en Bruselas.



La jefa del Ejecutivo comunitario ha querido precisar que se trata de su opinión "personal" porque no tiene poderes para hacer "ningún tipo de recomendación" sobre este asunto a los Estados miembro, que son quienes tienen las competencias exclusiva en materia sanitaria.



No obstante, la exministra alemana y médica de formación ha lamentado que existan "vacunas que salvan vidas" en un contexto "horrible" de pandemia y, sin embargo, "no están siendo usadas de manera adecuada en todas partes".



Según los datos ofrecidos este mismo miércoles por Bruselas, el 76% de la población adulta en la Unión Europea ha sido ya inoculada con la pauta completa de protección contra la Covid-19.



Esto supone en términos generales que el 66% de la población total europea está plenamente vacunada, pero que hay también un tercio, esto es 150 millones de ciudadanos de la UE, que no lo está, a pesar de que "una gran mayoría podría".



Por eso, el Ejecutivo comunitario llama a continuar con las campañas de vacunación y agilizar la inoculación de la dosis de refuerzo a toda la población vacunada, algo que Von der Leyen ha dicho que está asegurado con los 360 millones de dosis de vacunas de ARN mensajero de que dispondrá la UE de aquí a finales del primer trimestre de 2022.



Los últimos contratos de compra negociados por Bruselas con Pfizer-BioNTech y Moderna prevén contar con vacunas suficientes para reforzar la protección de los europeos, adaptar la fórmula a las nuevas variantes como omicron y producir suero también para inmunizar a los menores.



En este sentido, la Comisión ha adelantado que tiene el compromiso de Pfizer de que su vacuna recientemente aprobada para menores de entre cinco y once años estará ya disponible en la UE el próximo 13 de diciembre.



Von der Leyen ha comparecido ante la prensa para llamar a reforzar las campañas de vacunación frente al repunte de los contagios en la Unión Europea y la aparición de nuevas variantes, cuando no dejan de aumentar los números de ingresos hospitalarios y defunciones a pocas semanas de las vacaciones navideñas.



"La vacunación completa y las dosis de refuerzo proporcionan la protección más fuerte contra la Covid que tenemos ahora mismo", ha alertado Von der Leyen, quien también ha pedido no relajar las medidas de prevención como son el uso de la mascarilla, la higiene de manos y la distancia física.



La presidenta de la Comisión, junto a la comisaria de Salud, Stella Kyriakides, han advertido de que la variante omicron preocupa seriamente a la UE por su alto número de mutaciones, pese a no tener aún toda la información de los expertos respecto a su capacidad de propagación y virulencia.



Von der Leyen ha estimado que serán necesarias entre dos o tres semanas para tener datos más claros y ha recalcado la necesidad de actuar rápido para evitar que la UE se convierta en un "foco" de la variante, en especial reforzando el rastreo para aislar los casos y trabajando en la secuenciación.



Sudáfrica fue el primer país que dio la voz de alarma sobre la variante de la que notificó los primeros casos el pasado 24 noviembre, llevando a la UE a cerrar su frontera exterior a los vuelos de siete países del sur de África.



Sin embargo, Países Bajos informó este martes de que hubo al menos dos casos en su territorio días antes, el pasado 19 de noviembre, y el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) cuenta al menos 44 pacientes con esta variante en la UE y países asociados.