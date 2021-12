Coronavirus.- India aplazará la reapertura de fronteras a viajeros internacionales, prevista para el 15 de diciembre

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de India retrasarán la reapertura del país a viajeros internacionales, prevista inicialmente para el 15 de diciembre, mientras se estudian los posibles efectos de la expansión de la variante ómicron del coronavirus.



La Dirección General de Aviación Civil ha afirmado este lunes que, "en vista del cambiante escenario global con el surgimiento de nuevas variantes", se informará "en su debido momento" de cómo queda el calendario para los viajes, dando a entender que no se cumplirán los plazos previstos, según el diario 'Times of India'.



El Gobierno indio anunció la semana pasada que el 15 de diciembre, tras más de 20 meses de cierre, el país asiático volvería a estar abierto para viajeros internacionales. Por ahora, solo se han autorizado vuelos especiales en virtud de unas "burbujas" pactadas con una treintena de países, de tal forma que no se trate de trayectos directos.



India acumula más de 34,5 millones de casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, de los cuales menos de 100.000 seguirían activos, según datos del Ministerio de Sanidad. Cerca de 470.000 enfermos han perdido la vida en India, que llegó a registrar picos diarios de positivos por encima de los 400.000 y aparentemente ha logrado contener el virus en estos últimos meses.