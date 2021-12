Coronavirus.- Ghana confirma el primer caso de la variante ómicron

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Ghana ha confirmado este miércoles el primer caso de la variante ómicron del coronavirus, que ha sido detectado en el aeropuerto del país, según ha informado este miércoles el ministro de Salud, Patrick Kuma-Aboagye.



"El virus se detectó en personas que viajaban al país procedentes de Nigeria y Sudáfrica", ha explicado Kuma-Aboagye durante un acto de concienciación sobre la vacunación, en el que ha asegurado que su Ministerio ha activado todos los protocolos obligatorios.



A su juicio "lo bueno" es que entre las pruebas comunitarias que las autoridades han hecho hasta ahora, no han visto "ningún caso de ómicron dentro de la comunidad de Ghana".



"El peligro es que si alguien tiene ómicron y lo está incubando, no se encuentra en el aeropuerto, por lo que todavía tenemos que ser extremadamente cuidadosos", ha agregado, según ha recogido el portal de noticias My Joy.