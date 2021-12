Coronavirus.- El jefe del Pentágono alerta de que los miembros de la Guardia Nacional sin vacunar no cobrarán

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha alertado de que los miembros de la Guardia Nacional que no estén vacunados contra el coronavirus no recibirán su salario ni podrán participar en ejercicios de entrenamiento, despliegues o maniobras.



En un memorando, Austin ha señalado que los fondos del Pentágono no pueden ser utilizados para "pagar los servicios de los miembros de la Guardia Nacional que no se adquieren" al requisito del Ejército de estar vacunados.



Así, ha hecho referencia a las operaciones de la Guardia Nacional bajo órdenes estatales, que también son pagadas por el Gobierno federal. El documento ha salido a la luz días después de que rechazara una petición presentada por el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, para lograr una exención a la obligación de vacunación para los miembros de la Guardia Nacional del citado estado.



En una misiva, el gobernador republicano señaló que el requisito "viola las libertades personales de los ciudadanos de Oklahoma" y advirtió de que podía ser utilizado para "sacrificar sus creencias personales". Además, alegó que el estado podría necesitar a todos los miembros de la Guardia de cara al invierno y ante posibles tormentas.



Los argumentos, no obstante, han sido rechazados por Austin, según informaciones de la cadena de televisión CNN. Stitt, por su parte, ha insistido y ha rechazado imponer la vacunación.