Coronavirus.- EEUU confirma su primera caso de la variante ómicron

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas inglés) de Estados Unidos han confirmado este miércoles su primer caso de la variante ómicron correspondiente a una persona que llegó al país desde Sudáfrica el 22 de noviembre.



"El individuo, que estaba completamente vacunado y tiene síntomas leves de los que evoluciona bien, está en cuarentena y desde entonces ha dado positivo. Todos sus contactos cercanos han sido localizados y han dado negativo", han informado los CDC a través de un comunicado.



Los CDC han señalado que la aparición de la variante muestra "la importancia de la vacunación" y del resto de "estrategias de prevención general" para protegerse del coronavirus. "Todas las personas mayores de cinco años deben vacunarse" y "se recomiendan dosis refuerzos para todos los mayores de 18 años", han animado.



El primer caso de esta nueva variante fue identificado la semana pasada en Sudáfrica, aunque desde Países Bajos confirmaron la presencia de ómicron antes de que el país africano alertase de ella por primera vez.



Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, animó a sus compatriotas a vacunarse contra el coronavirus ante la llegada "casi inevitable" de la variante ómicron, más contagiosa, aunque pidió no caer en el "pánico" y la "confusión".



"Esta variante es motivo de preocupación, no de pánico. Tenemos la mejor vacuna del mundo, las mejores medicinas, los mejores científicos y cada día aprendemos más y lucharemos contra esta variante con ciencia y conocimientos, no con el caos y la confusión", dijo Biden.