Colombia.- Exministra Vélez afirma que la Universidad en Colombia debe buscar propuestas para mezclar presencialidad y virtualidad

"Mejorar la calidad, la capacitación de los profesores y el uso de la tecnología son algunos de los retos de la universidad en Colombia", indicó Cecilia María Vélez, presidenta del Consejo Asesor de UNIR en Colombia, exministra de Educación del Gobierno colombiano de 2002 a 2010, y coordinadora de un monográfico de Nueva Revista, editada por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), que fue presentado este martes en la Fundación Universitaria del Área Andina, en Bogotá.



Vélez enfatizó la relevancia de la tecnología virtual, que "llegó para quedarse", proceso que ha acelerado la pandemia. De suerte que lo interesante para la universidad "será desarrollar propuestas que puedan mezclar el modelo presencial y el virtual". Recordó que la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) tiene "amplia experiencia en el uso de la tecnología digital" respaldada por las acreditaciones necesarias, y con un modelo "pedagógico es muy centrado en el estudiante".



El acto estuvo presidido por Luis Fernando Gaviria Trujillo, rector de la Universidad Tecnológica de Pereira y presidente de la Asociación Colombiana de Universidades.



Este señaló que los ejes que deben articular el sistema de educación superior son "la excelencia y la calidad". Y que ante "los cambios políticos, demográficos y culturales" que se están produciendo es necesario que las universidades "encaren nuevos retos y desafíos", integrando "la mentalidad digital en la educación superior".



Las universidades se enfrentan -añadió- a un triple reto: "Adoptar la oferta a las necesidades reales de cada sector; disponer de un equipo docente cualificado y flexible; y transformar su estilo de liderazgo".



COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA Y UNIR



Gaviria agradeció a UNIR y a Cecilia María Vélez el trabajo realizado en el número monográfico de Nueva Revista; y manifestó que se "ha activado una colaboración de la Universidad Tecnológica de Pereira y UNIR" para poner en marcha una serie de acciones de gran impacto, "en el terreno de la movilidad virtual de estudiantes, de la investigación de docentes, de la incorporación de nuevas tecnologías a las aulas o de la capacitación de gestores para la eficiencia del gobierno de nuestra institución".



El catedrático Rafael Puyol, presidente de UNIR, que moderó el evento, afirmó que uno los grandes retos de la universidad actual es la "necesidad de educar de forma continuada". Explicó que tanto España como Colombia han vivido sendas revoluciones educativas, en el primer caso "en los años 60 y 70 del siglo pasado; y en Colombia hacia los años 90 coincidiendo con la nueva Constitución (de 1991)", tras lo cual vino la masificación.



"Superada esta fase de la masificación" agregó "el gran reto que tenemos las instituciones educativas en ambos países, creo que sin duda alguna es el reto de la calidad".



Por su parte Cecilia María Vélez, que ha coordinado el cuaderno de Nueva Revista, manifestó, en un coloquio con Roberto Pombo, exdirector general del diario El Tiempo, que "estamos enfrentando un cambio demográfico interesante (...) está disminuyendo el número de muchachos en la edad de estudiar, pero está aumentando una demanda por la posibilidad de muchachos de estratos más bajos de terminar el bachillerato. Ahí hay una recomposición de la demanda para la educación superior".



Un segundo reto es el referente de la calidad, porque "si bien es cierto que se ha aumentado la cobertura, especialmente en la educación básica y en la media, falta en la superior", explicó la exministra. En ese sentido, las universidades han unido a sus equipos de trabajo profesores que tienen doctorados y eso, sin duda, eleva la calidad, aunque es preciso seguir avanzando en ese campo.



CAPACIDADES PARA EL MERCADO LABORAL



Además, las universidades deben procurar desarrollar competencias básicas para que los alumnos puedan integrarse con mayor celeridad a la vida laboral.



"Lo importante -puntualizó Cecilia María Vélez- es ir mirando hacia dónde se están moviendo las tendencias y desarrollarles a estos muchachos unas capacidades que les permitan ajustarse y seguir aprendiendo especialidades cuando no encuentren articulación con el mercado, por eso es la educación para el mañana".



Al acto de presentación de Nueva Revista acudieron destacadas personalidades del ámbito académico, social, político y de la cultura de Colombia.



El monográfico ya fue presentado el 2 de noviembre en Madrid, en un acto presidido por Luis Guillermo Plata, el embajador de Colombia en España, y en el que Cecilia María Vélez mantuvo una conversación con el periodista Julio Sánchez Cristo.



ARTÍCULOS DE ONCE DESTACADOS EXPERTOS



El monográfico de Nueva Revista incluye artículos de once destacados expertos del mundo de la educación superior, la economía y la empresa, sobre la situación y perspectivas de la Universidad en Colombia.



En el primer bloque del cuaderno, 'Una mirada histórica', Jorge Orlando Melo hace un recorrido desde las primeras instituciones traídas por los españoles en los siglos XVI y XVII hasta el presente.



El segundo bloque, 'El futuro de la formación universitaria', cuenta con las firmas de Jaime Tenjo Galarza, sobre la transición demográfica; David Fernando Forero, acerca de la pertinencia de la educación superior en Colombia; María Figueroa y Luis Eduardo Jaramillo, con un trabajo sobre el valor agregado del sistema educacional; Gabriel José Angulo, que se ocupa del sistema de aseguramiento de la calidad; Moisés Wasserman, sobre la investigación; y Margarita Peña, con un artículo sobre nuevas competencias y desafíos para la docencia universitaria.



Finalmente, un tercer apartado del cuaderno aborda 'Los retos y oportunidades ante los nuevos desafíos', con un análisis del impacto del COVID firmado por Juan Luis Mejía Arango; y otro sobre el impacto de la cuarta revolución industrial en una nueva Colombia, a cargo de Orlando Ayala.



