Ciencia.-Modelos 3D de placas de blindaje de gusanos fósiles acorazados

Científicos han documentado el descubrimiento de dos nuevas especies de gusanos acorazados fosilizados en Australia, Lepidocoleus caliburnus y Lepidocoleus shurikenus, de unos 400 millones de años.



Luego, utilizando las capacidades de obtención de imágenes de micro-TC de la instalación del Núcleo de Microanálisis de Rayos X de la Universidad de Missouri (MU), los investigadores pudieron desarrollar los primeros modelos digitales en 3D de las placas de blindaje individuales de la especie examinando virtualmente los esqueletos blindados de estos gusanos antiguos, llamados machaeridianos.



Sarah Jacquet, profesora asistente de ciencias geológicas en la Facultad de Artes y Ciencias de MU y primera autora del estudio, cree que la investigación ofrece una nueva forma para que los científicos investiguen cómo funcionaron diferentes sistemas biológicos blindados a lo largo del registro fósil.



"Al usar micro-CT, podemos separar virtualmente los componentes individuales de la armadura", dijo Jacquet en un comunicado. "Eso nos permite ver cómo protegió a estos gusanos hasta que, desafortunadamente, se extinguieron durante uno de los principales eventos de extinción en el registro fósil. Podemos manipular los modelos virtuales para determinar cómo se movían las piezas de armadura individuales entre sí, así como determinar el grado de superposición entre ellos ".



En el momento de su existencia, estos gusanos probablemente vivían cerca de los arrecifes de coral en aguas poco profundas en lo que ahora es tierra en Australia. El estudio identificó que estos gusanos tienen dos sistemas de blindaje superpuestos: uno a lo largo del esqueleto del organismo y el otro a ambos lados del gusano. Si bien aún no se han establecido correlaciones directas entre estos gusanos y cualquier especie moderna, Jacquet cree que su estudio puede profundizar nuestra comprensión de la evolución convergente.



"La evolución convergente es donde grupos diferentes y no relacionados adaptan características similares", dijo Jacquet. "Si bien esta armadura es una adaptación bastante única, y que claramente funciona bien para entornos particulares y protege contra depredadores particulares, vemos otras adaptaciones similares en un par de grupos de animales no relacionados, como pangolines, chinches y milpiés".



Jacquet dijo que Lepidocoleus caliburnus lleva el nombre de la famosa espada "Excalibur" de la leyenda artúrica, y Lepidocoleus shurikenus se llama así por su parecido con el contorno de shuriken, la palabra japonesa para lanzar estrellas. Los planes futuros para este trabajo incluyen el uso de modelos virtuales para estudiar cómo les fue a estos sistemas de blindaje contra diferentes tipos de factores estresantes, como el ataque de un depredador.



El estudio se publicó en Papers in Paleontology.