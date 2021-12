Cayetano Rivera se deshace en halagos hablando de Curro Romero

01-12-2021 CAYETANO RIVERA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 1 (CHANCE)



Hace unos días no enternecíamos al escuchar de la boca de Kiko Rivera que su hermano preferido - contando también a su hermana, Isa Pantoja - era Cayetano Rivera. Unas declaraciones que han dado la vuelta a toda España porque muy poca gente entiende que el hijo de Isabel Pantoja prefiere al torero que a su hermana, ya que con ella ha convivido durante muchos años de su adolescencia.



Hemos tenido ocasión de preguntarle a Cayetano Rivera por esas afirmaciones del dj y lo cierto es que nos ha sorprendido porque se ruboriza al recordarle que es el hermano favorito de Kiko Rivera... tanto es así que evita pronunciarse al respecto de estas declaraciones.



Sin embargo, el marido de Eva González no escatima en elogios a la hora de alabar la figura de Curro Romero: "Este reconocimiento era necesario. Un maestro del toreo que ha conseguido ralentizar el toreo con su temple y eso es algo que emociona a cualquiera. Ha habido mucha gente que es currista. Todos los toreros sentimos un respeto y una admiración especial hacia curro y no podía ser de otra manera y he querido estar aquí apoyándole en este bonito homenaje".



Fiel a la discreción que le caracteriza, Cayetano Rivera prefiere no desvelar aspectos privados de la vida de Curro Romero: "Siempre ha sido una persona reservada y he tenido la suerte de compartir momentos privados pero no seré yo quien desvele cómo es el maestro, para eso está esta película y que él desvele la parte que quiere desvelar sobre su vida, sobre su historia y desde luego tengo muchas ganas de verla porque creo que la vamos a disfrutar".