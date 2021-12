Brasil.- El proyecto de Bolsonaro sobre reservas mineras amenaza a 43 grupos indígenas en la Amazonía brasileña, según un estudio

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Un total de 43 grupos indígenas de la Amazonía Brasileña se encuentran en peligro de aprobarse en Brasil el proyecto de ley PL191/2020, propuesto por su actual presidente Jair Bolsonaro, con el fin de explotar las reservas de minerales de la zona, según alerta un estudio de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) realizado en colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones en Amazonia (INPA, Brasil) y publicado en la revista 'Global Environmental Change'.



El estudio precisa que la Amazonía brasileña alberga "más sociedades indígenas aisladas", con al menos 120 grupos que carecen de relaciones permanentes con otras sociedades que viven en este área protegida. No obstante, prosigue, en la actualidad estos territorios se encuentran "en peligro" ya que cuentan con "grandes" reservas minerales, especialmente de oro, sin explotar. De aprobarse el proyecto de ley de Bolsonaro, se podría "abrir la puerta de las tierras indígenas a la minería".



Según cálculos de la UAH, además de los grupos indígenas aislados, más de 10 millones de hectáreas se verán afectadas de aprobarse la nueva legislación. Actualmente, la Agencia Nacional de Minería de Brasil trabaja para atraer más inversores y se prevé que el interés en las tierras indígenas aumente si oficialmente se permite la actividad minera, como ha ocurrido en la región amazónica de los países vecinos.



La investigadora de la UAH y autora del estudio, Sara Villén-Pérez, asegura que, de aprobarse el proyecto de ley, las operaciones mineras afectarían a 25 tierras indígenas que albergan a 43 grupos aislados. Asimismo, advierte de que la situación es "preocupante" para 21 de estos grupos, en cuyas tierras se concentran la mayoría de solicitudes mineras. "El impacto de estas operaciones se sumaría a la invasión masiva de mineros ilegales de oro, que está provocando cientos de muertes indígenas como consecuencia de la propagación de la COVID-19", alerta.



El estudio resalta el trabajo que desarrolla la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) para el estudio de estas sociedades aisladas, que ahora "está paralizado" por la administración del Gobierno de Bolsonaro.



Por su parte, el co-autor del estudio Philip M. Fearnside, apunta que la apertura de tierras indígenas a la minería sería "una crónica de una muerte anunciada" para esos pueblos. "A pesar de que Brasil posee políticas sólidas destinadas a proteger a los pueblos indígenas aislados, las dificultades de gobernanza en la Amazonía se han agravado en el actual escenario político brasileño y no existe garantía de una coexistencia segura entre las operaciones mineras y estos pueblos", denuncia.



Los autores del estudio concluyen que el Gobierno tiene que invertir en estudiar la localización y vulnerabilidad de los grupos indígenas aislados de la Amazonia brasileña y "no debe permitir" un aumento de la presión del desarrollo que pueda resultar en la extinción de pueblos, sociedades y culturas únicas.