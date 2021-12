𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 arrasa en Instagram con estas últimas 5 publicaciones. ¡No te las pierdas!

𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 (@carolinacruzosorio) revolucionó su perfil de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 57.866 de interacciones entre sus seguidores.

Salvador no me mires así porque puedo llegar a estriparte jajajaja DIOS mío el me enloquece de Amor 😍😍☺️☺️





• Así estamos HOY, Muy Felices 🙏🏽





• Tiempo para mi, Tiempo para el alma 🌟🌟 GRACIAS @dusamore @serramarswim





• #CaroCruzSinExcusas rutina súper poderosa de @tata2fit para @fun2fit Gracias @dusamore por un FDS inolvidable 🌟🌟 Banda medio dura 1. 3 series de 30 2. 3 series de 20 por cada lado 3. 3 series de 20 saltos 4. 3 series de 30 5. 3 series de 20 por cada pierna 6. 3 series de 15 por cada lado 7. 3 series de 30 8. 3 series de 15 por cada lado 9. 3 series de 20 por cada lado Vestido de baño @sandstormsw #Publicidad 💙💙





• ¡Estoy muyyyyy feliz! Hoy finaliza mi tratamiento con Invisalign y solo puedo darle gracias a todos los que fueron parte de esto. Soy y seguiré siendo parte de las más de 10 millones de sonrisas* que forman la familia Invisalign. Aprendí cómo Invisalign puede transformar tu sonrisa y, al mismo tiempo, tu vida. ¡No esperen más y busquen a un ortodoncista entrenado clínicamente en @InvisalignColombia para iniciar su tratamiento! #InvisalignColombia #Invisalign #10MdeSonrisas #OrtodonciaInvisible #Publicidad *Datos archivados en Align Technology, al 31 de marzo de 2021.

Carolina Cruz Osorio (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979) es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina participó en Señorita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocupó el segundo lugar, siendo ganadora del título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Después del concurso, continuó con trabajos de modelaje y reportería en El Noticiero del Espectáculo, para la programadora de Jorge Barón Televisión. En el 2000, se vinculó al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco años y luego de su participación en el reality show "Bailando por un sueño", el cual ganó, decidió no regresar a la presentación del magazín.

Posteriormente, creó su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyerías y Accesorios". En 2007, presentó la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integró como presentadora al programa matutino Día a día de Caracol Televisión.