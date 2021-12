AMP.-Honduras.- El Partido Nacional de Honduras reconoce su derrota en las elecciones presidenciales que encabeza Castro

30-01-2021 La aspirante a la Presidencia por parte del Partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro, y el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, conversan en la vivienda de la primera. Nasry Asfura visita a Castro en su casa para felicitarla personalmente por su "triunfo" EEUU saluda a la "histórica victoria" de Castro "como la primera mujer presidenta de Honduras" POLITICA TWITTER @XIOMARACASTROZ



Nasry Asfura visita a Castro en su casa para felicitarla personalmente por su "triunfo"



EEUU saluda a la "histórica victoria" de Castro "como la primera mujer presidenta de Honduras"



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El candidato del oficialista Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, ha aceptado este martes su derrota en las elecciones presidenciales que continúa encabezando la candidata del Partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro, al 52,57 por ciento escrutado.



Asfura ha enviado su felicitación pública a Castro por su "triunfo" a través de un vídeo y pese a que el escrutinio de los comicios aún no ha concluido, pero mientras ya se da por ganadora a la aspirante izquierdista, informa el medio hondureño 'La Prensa'.



Asimismo, el candidato ha informado sobre que ha ido "personalmente" a casa de Castro para expresarle su felicitación, una visita en la que, ha asegurado, ha podido reunirse con la candidata y toda su familia.



El aspirante del partido oficialista hondureño ha deseado a la candidata su "deseo" de que "Dios la ilumine y la guié para que en su Administración haga lo mejor para el beneficio de todos los hondureños, para lograr ese desarrollo y los anhelos de democracia".



"Como hondureño, hombre creyente y de principios, que amo a mi país, les pido a todos los hondureños que fortalezcamos la democracia y la paz para beneficio de esta gran familiar que se llama Honduras", ha clamado Asfura.



Bajo esta demanda, ha asegurado su respeto a la "voluntad del pueblo expresada en las urnas" en los comicios general del domingo, una jornada en la que, ha subrayado, "se dio una demostración de civismo".



Por su parte, la todavía candidata Castro ha celebrado a través de un mensaje en su perfil de Twitter que Asfura haya reconocido la "victoria" de su alianza y su "triunfo" como presidenta electa del país centroamericano.



"¡Gracias!¡Pueblo, no te voy a fallar! Con mis promesas retornaremos al orden democrático", ha aseverado en una publicación acompañada de una fotografía de su encuentro con Asfura en su domicilio.



Previamente, el secretario del Comité Central del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, ha aceptado este martes en declaraciones a Radio América que su formación no había sido electa "a la cabeza del Gobierno". "Con la cabeza adelante y erguida, ahora desde la oposición vamos a cuidar la democracia. El Partido Nacional será garante de que no existan abusos de poder de ahora en adelante", ha apostillado.



Además, la formación ha emitido un comunicado en el que han reiterado que llevarán a cabo una "oposición constructiva, de progreso, encaminada a sacar todo el país adelante".



Xiomara Castro encabeza los votos con un 53,41 por ciento de ellos al 52,57 escrutado, mientras que Asfura se queda con un 34,08 por ciento, de acuerdo a la última actualización de los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) hondureño, según datos de las 18.00 horas de este martes.



EEUU FELICITA A CASTRO



Así las cosas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha enviado ya su felicitación a Castro por su "histórica victoria como la primera mujer presidenta de Honduras".



"Esperamos trabajar con el próximo gobierno de Honduras. Felicitamos a los hondureños por la alta participación electoral, la participación pacífica y el compromiso activo de la sociedad civil que marcaron esta elección, lo que demuestra un compromiso duradero con el proceso democrático", ha añadido en un comunicado difundido por el Departamento de Estado.



El jefe de la diplomacia estadounidense ha subrayado que el país norteamericano y el centroamericano disfrutan de una "relación duradera" basada en valores compartidos, comercio, cultura y lazos familiares, así como ha garantizado que Washington "continuará apoyando a Honduras en el fortalecimiento de sus instituciones democráticas, la promoción del crecimiento económico y la lucha contra la corrupción y el crimen transnacional".