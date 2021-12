AMP.- EEUU.- Al menos tres muertos y ocho heridos por un tiroteo en un instituto de Michigan

Biden traslada su apoyo a las familias de las víctimas y confirma que el sospechoso se ha entregado a la Policía



Al menos tres personas han muerto y otras ocho han resultado heridas durante un tiroteo en un instituto de educación escuela secundaria de Oxford, en el estado de Michigan, en el norte de Estados Unidos.



El principal sospechoso es un joven de 15 años, ha adelantado por el momento el sheriff del condado de Oakland, Michael G. McCabe, quien ha señalado que las tres víctimas mortales podrían ser estudiantes, mientras que entre los heridos se encontraría uno de los maestros del centro, el Oxford High School.



McCabe ha informado de que el sospechoso ha sido detenido sin oponer resistencia poco después de la llegada de la Policía y ha apelado a su derecho a no declarar. Según las autoridades, se han recuperado entre quince y veinte casquillos de bala. "Por el momento, creemos que ha actuado solo", ha dicho.



El resto de estudiantes y personal de centro han sido evacuados en las inmediaciones del centro una vez el Departamento del Sheriff del Condado de Oakland ha asegurado la escena para poco después permitirles abandonar el lugar en sus propios vehículos, cuenta la CNN.



El resto de escuelas del distrito han sido cerradas por motivos de seguridad, aunque, tal y como han matizado las autoridades docentes y la Oficina del Sheriff, "no corren peligro".



Tras el suceso, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reconocido estar "conmovido" por los acontecimientos y ha trasladado su apoyo a las familias de las víctimas.



"Me enteré de un tiroteo en una escuela en Michigan. A medida que conocemos todos los detalles, mi corazón está con las familias que soportan el dolor inimaginable de perder a un ser querido", ha señalado el mandatario en un discurso en Minnesota.



Además, Biden ha añadido que, por el momento, los únicos detalles que conoce es que el sospechoso se ha entregado a la Policía y ha hecho uso de su derecho a no reconocerse como el autor del delito, a la par que ha entregado su arma.



Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha detallado que el presidente ha conocido los hechos a través del asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan.