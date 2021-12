AMP.- Argentina.- Juez argentino procesa al expresidente Macri por el espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan

Macri reitera estar viviendo una "persecución política" aunque critica que el proceso es "más incómodo" para la propia Justicia



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El juez argentino Martín Bava, al frente de la investigación de la causa de espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, ha procesado este miércoles al expresidente Mauricio Macri, a la vez que le ha prohibido salir del país y le ha embargado 100 millones de pesos argentinos (casi 875.000 euros).



Actualmente, Macri está de viaje en Chile, donde este mismo miércoles ha visitado La Moneda y se ha reunido con el presidente chileno, Sebastián Piñera, por lo que Bava ha precisado que la orden de no abandonar el país entrará en vigor "a partir de su reingreso a Argentina".



Bava ha concluido en su fallo que la Inteligencia argentina durante el Gobierno de Macri autorizó el espionaje a los familiares de las víctimas del submarino, por lo que ha encontrado al exmandatario "penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor" en "concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público".



A esto se suma que el juez, en la sentencia, ha prohibido a Macri "ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal", recoge 'La Nación'.



"PERSECUCIÓN POLÍTICA"



Por su parte, el exmandatario argentino ha denunciado estar viviendo un caso de "persecución política" en su contra aunque, sin embargo, esto es "mucho más incómodo" para la propia Justicia argentina.



"He dicho que es una persecución política que termina en esto que todos sabíamos, pero más incómodo es para la propia Justicia argentina tener jueces como el juez Bava. Eso es mucho más incómodo", ha señalado Macri, recoge el diario argentino 'Clarín'.



Además, respecto al embargo de los casi 875.000 euros, ha asegurado que cumplirá con la norma "como corresponde", aunque ha avanzado que apelará la decisión.



A Macri se le imputaban seis presuntos hechos delictivos por toma de fotografías, búsquedas en redes sociales, seguimientos, infiltraciones en marchas y testimonios, actuaciones que según el juez no guardaban relación con la seguridad del presidente sino que se trataban de tareas de "inteligencia ilegal" que buscaban controlar las protestas e influir en la opinión pública frente a las demandas de los familiares de los tripulantes del 'ARA San Juan' pidiendo medios para encontrar a sus los militares.



La última comunicación con el 'ARA San Juan' fue durante la mañana del miércoles 15 de noviembre de 2017, mientras navegaba en el golfo de San Jorge rumbo a mar del Plata con 44 personas a bordo, cuando la nave informó de que realizaría una inmersión para que descansara la tripulación tras el esfuerzo de navegar en superficie en medio de una tormenta. Un año después, el 11 de noviembre, el submarino fue encontrado.