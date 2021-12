Alec Baldwin dice que no apretó el gatillo del arma del disparo en set de filmación

LOS ÁNGELES, EEUU, 1 dic (Reuters) - Alec Baldwin dijo en una entrevista televisiva que no apretó el gatillo de la pistola que disparó una bala y mató a una directora de fotografía en el plató de la película "Rust", según un extracto publicado el miércoles.

Baldwin, que estaba sosteniendo el arma durante una prueba cuando se disparó, habló en su primera entrevista sobre el tiroteo del 21 de octubre en Nuevo México.

"No apreté el gatillo. No apreté el gatillo", dijo el actor al periodista de la cadena de televisión ABC George Stephanopoulos, según el extracto de la entrevista que se emitirá el jueves.

"¿Así que nunca apretaste el gatillo?", preguntó Stephanopoulos a Baldwin.

"No, no, no. Nunca apuntaría a nadie con un arma y apretaría el gatillo. Nunca", respondió Baldwin.

El actor añadió que no tenía ni idea de cómo llegó una bala real al set de la película del Oeste que se estaba rodando cerca de Santa Fe. (Reporte de Jill Serjeant Editado en español por Javier López de Lérida)