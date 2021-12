Actividad fabril global se estabiliza, pero ahora acecha ómicron

(Bloomberg) -- La actividad manufacturera global se estabilizó el mes pasado, aunque persisten las dificultades en el abastecimiento de componentes y ahora el sector debe lidiar con la amenaza que plantea la variante ómicron del coronavirus.

En la eurozona, donde el aumento de la inflación se suma a los renovados riesgos de la pandemia, el principal indicador fabril puso fin a cuatro meses de desaceleración desde la expansión récord de junio para llegar a 58,4, según una encuesta final de IHS Markit a gerentes de compras dada a conocer el miércoles. Sin embargo, advirtió que las severas restricciones relacionadas con el suministro continuaron obstaculizando las operaciones en toda la región.

La actividad en Asia resultó beneficiada de una flexibilización de las medidas de confinamiento y restricciones fronterizas, según otras encuestas. Un día antes, las cifras mostraron que la actividad fabril de China mejoró en noviembre gracias a que disminuyó el impacto de una crisis energética y más días laborables en el mes ayudaron a impulsar la producción.

El indicador general de Europa se vio algo eclipsado por otras tendencias dentro de los datos, según Chris Williamson, economista de IHS Markit.

“Una sólida lectura del PMI general enmascara cuán difíciles son en este momento las condiciones comerciales para los fabricantes”, dijo. “Aunque la demanda sigue siendo fuerte, como lo demuestra una sólida mejora en la afluencia de nuevos pedidos, las cadenas de suministro continúan deteriorándose a un preocupante ritmo”.

La escasez de insumos ha restringido el crecimiento de la producción en lo que va del cuarto trimestre a su nivel más débil en el último año y medio, dijo.

Fábricas de todo el sudeste asiático habían comenzado a recuperarse gracias a que la flexibilización de las restricciones de movilidad permitió que la producción se recuperara antes de la crucial temporada navideña de fin de año.

Sin embargo, son las noticias de la variante más reciente del covid-19, ómicron, las que quizás más complican el panorama. La nueva variante es considerada una potencial amenaza para la producción industrial en todo el mundo después de que la variante delta obligara a cerrar fábricas y obstaculizara aún más las cadenas de suministro.

