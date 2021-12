2-1. Costarricense Lezcano mete al Comunicaciones en final de Liga Concacaf

Rodrigo Saravia (d) de Comunicaciones disputa un balón con Luis Landín hoy, en un partido de las semifinales de la Liga Concacaf entre Comunicaciones FC y Guastatoya en el estadio Doroteo Gamuch Flores en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba

Ciudad de Guatemala, 30 nov (EFE).- El Comunicaciones de Guatemala consiguió este martes su clasificación a la final de la Liga Concacaf 2021 tras superar por 2-1 (3-1 en el global) al Guastatoya, del mismo país centroamericano, con un gol del delantero ecuatoriano José Anangonó y otro del costarricense Andrés Lezcano.

La victoria le permite al club de la Ciudad de Guatemala, que dirige el entrenador uruguayo William Coito Olivera, volver a una final en el plano internacional tras 18 años de ausencia desde que en 2003 luchó por el título de la Copa Interclubes de la Unión Centroamericana de Fútbol (Uncaf).

La anotación de Anangonó llegó al minuto 46 de juego y abrió el camino a la participación del Comunicaciones en la final de la Liga Concacaf 2021, que aglutina a los mejores clubes de Centroamérica, El Caribe y Canadá.

El tanto de la tranquilidad fue obra de Lezcano al minuto 64 cuando su compañero, José Contreras, aprovechó un error del portero del Guastatoya, el también costarricense Adrían de Lemos.

Al minuto 77, el mexicano Luis Landín hizo el gol del descuento para Guastatoya, pero no fue suficiente para el equipo que dirige su compatriota Daniel Guzmán.

El equipo de Coito Olivera encaró el encuentro de vuelta de la serie semifinal este martes por la noche con la ventaja del triunfo en el choque de ida, hace una semana, cuando superó por 0-1 al Guastatoya con otro tanto de Lezcano.

Tanto el duelo de ida como el de este martes tuvieron como escenario el estadio Doroteo Guamuch Flores de la Ciudad de Guatemala, ya que la sede del Gustatoya, en el este del país, no cumple con los requisitos para hospedar un juego de la Confederación del Norte, Centroamérica y El Caribe de Fútbol (Concacaf).

Ahora el Comunicaciones enfrentará en la final del certamen al ganador de la otra llave semifinal, en la que chocan el Forge de Canadá y el Motagua de Honduras.

COMODIDAD PARA EL COMUNICACIONES

El Gustatoya le cedió la pelota a su rival y lo esperó en su propio campo, por lo que el Comunicaciones se acomodó en el partido y dominó a su antojo el primer tiempo.

Precisamente las tres ocasiones claras de gol en la primera parte fueron para el Comunicaciones, y las tres tuvieron al delantero Óscar Santis como protagonista.

Santis, de 22 años y la gran figura en los cuartos de final ante el Saprissa costarricense, estrelló la pelota en el travesaño de la portería de Guastatoya al minuto 18, desde afuera del área, aprovechando un error defensivo del Guastatoya.

El guatemalteco no se rindió y en cuestión de diez minutos volvió a tener dos acciones de gol: primero al cerrar sin éxito un centro al área y posteriormente al desbordar por el sector izquierdo y disparar desviado a la portería del Guastatoya.

De cualquier forma, la parte inicial fue de pocas opciones de gol y de mucho combate en el medio campo, una tónica que se rompió al inicio del segundo tiempo con el gol de Anangonó a pase de José Contreras.

Al Guastatoya no le quedó otra opción que irse al ataque para intentar enderezar la serie y al minuto 61 estuvo cerca del empate en el partido, cuando el guardameta del Comunicaciones, Kevin Moscoso, tapó un disparo desde 30 metros de distancia del centrocampista Néstor Jucup.

Pero el Guastatoya complicó su futuro cuando Lemos hizo un mal pase en la salida del Guastatoya y regaló la pelota a José Contreras, quien cedió a Lezcano el 2-0 al minuto 62.

Guastatoya finalmente se pudo hacer presente en el marcador mediante el mexicano Luis Landín al minuto 72, al rematar un pase del brasileño Rafael Da Roza.

Sin embargo, la anotación no fue suficiente para el Guastatoya y el equipo del mexicano Guzmán se quedó a dos goles de la remontada que le habría clasificado a la primera final de su historia.

- Ficha técnica:

2. Comunicaciones: Kevin Moscoso; Stheven Robles, Karel Espino, Nicolás Samayoa, Alexander Larín; Rodrigo Saravia, José Corena, José Contreras (m.75, Carlos Castrillo), Andrés Lezcano (m.64, Junior Lacayo); Óscar Sántiz (m. 64, Lynner García) y Juan Anangonó (m.75, Marco Bueno).

Director técnico: William Coito Olivera (uruguayo)

1. Guastatoya: Adrián de Lemos; Dilan Palencia, Omar Domínguez, Bernabé Hernández, Rubén Morales (m.55, Samuel Garrido); Néstor Jucup (m.75, Armin Reyes), Luis Martínez (m.55, Josué Ortiz), Ariel Sánchez (m.55, Jorge García), Wilson Pineda; Rafael Da Roza y Luis Landín.

Director técnico: Daniel Guzmán (mexicano)

Goles: 1-0, m.46: Anangonó. 2-0, m.62: Lezcano. 2-1, m.72: Landín.

Árbitro: El estadounidense Armando Villarreal. Amonestó a Espino y Samayoa en Comunicaciones, y a Pineda y Jucup en Guastatoya.

Incidencias: Partido correspondiente a la semifinal de ida de la Liga Concacaf, disputado en el estadio Doroteo Guamuch Flores, en la Ciudad de Guatemala, con un aforo limitado por la covid-19 de alrededor de 1.000 personas.