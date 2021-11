Whisky japonés Mars incursiona en el mercado colombiano

Un hombre prueba un whisky, en una fotografía de archivo. EFE/Ritchie B. Tongo

Bogotá, 29 nov (EFE).- La compañía Global Wine and Spirits Colombia comenzó a comercializar por primera vez en el país un whisky japonés, Mars, con el que espera quedarse con un porcentaje significativo de los 1,4 millones de cajas de 9 litros que se venden en promedio anualmente de esa bebida en el mercado nacional.

"Si bien Colombia es un mercado impulsado por el consumo de cerveza, aguardiente y ron, consecutivamente está la categoría del whisky", aseguró este lunes en un comunicado la gerente de marca de Global Wine and Spirits Colombia, Oriana Gómez.

De hecho, agregó, "durante 2020 se comercializaron un poco más de 1,4 millones de cajas, lo que deja ver que el whisky ha jugado un rol importante en la reactivación económica del país" tras las dificultades que ocasionó la pandemia del coronavirus.

Tradicionalmente, los meses de octubre, noviembre y diciembre son los de mayor volumen de ventas de whisky, al punto de que varias marcas llevan a cabo hasta el 40 % de su comercialización total en Colombia en esa temporada.

De lo anterior se desprende el hecho de que el objetivo de la empresa es "vender 5.000 cajas de 9 litros durante el primer año de Mars en el mercado colombiano", sostuvo Gómez.

DIFERENCIAS CON OTRAS BEBIDAS

En Japón, la elaboración del whisky empezó a finales del siglo XIX de manera artesanal, hasta que en 1924 se fundó la primera destilería en la nación asiática, Yamazaki.

Desde entonces son varias las marcas que han incursionado con éxito en el mercado internacional, hasta el punto de que, según la experta de Global Wine and Spirits Colombia, "el whisky japonés está vendido a cinco años después de la producción, lo que lo hace un producto exclusivo".

Entre las principales diferencias de la bebida hecha en Japón con relación a las elaboradas en Escocia, Irlanda, Canadá o Estados Unidos figuran la calidad del agua, la ubicación y los métodos de destilación.

"Específicamente, Mars cuenta con tres ubicaciones diferentes en Japón. Shinshu (centro), Tsunuki (sur) y Yakushima (isla al sur), lo cual se presta para experimentar durante la elaboración, mezclando varias condiciones climáticas extremas para generar productos totalmente novedosos y agradables al paladar", puntualizó Gómez.