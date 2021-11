Visas para trabajadores calificados sufren peor caída en 10 años

(Bloomberg) -- El número de inmigrantes en trabajos de alta tecnología bajo el programa de visas H1-B en Estados Unidos tuvo este año su mayor caída en al menos una década, en medio de restricciones de viaje y visas, incluso al tiempo que las ofertas de trabajo en la industria alcanzaron niveles récord.

Los trabajadores extranjeros en las áreas de ingeniería y matemáticas con visas H-1B se redujeron en un 12,6% en el año fiscal que finalizó en septiembre de 2021 en comparación con el año anterior, según un análisis de Bloomberg News de los datos del Departamento de Trabajo de EE.UU.

Para un segmento de la fuerza laboral que históricamente ha experimentado un crecimiento constante, esta fue la segunda disminución anual consecutiva.

La caída se debió en gran parte a una desaceleración significativa en el procesamiento de visas durante los confinamientos y las políticas de inmigración más estrictas derivadas de la pandemia, según abogados y expertos en el tema.

En comparación con los niveles prepandemia, el número de casos de empleo H-1B de este año disminuyó un 19% para la categoría de trabajo de ingeniería y matemáticas.

“Desde marzo de 2020, el procesamiento de cualquier nueva visa se ha ralentizado drásticamente por las restricciones de viaje”, dijo Giovanni Peri, profesor de economía en la Universidad de California en Davis. Algunos trabajos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas podrían perderse definitivamente ante la crisis de visas, ya que el trabajo remoto podría provocar que los empleadores ubiquen este tipo de posiciones fuera de EE.UU., señaló.

El programa de visas H-1B permite a los empleadores estadounidenses contratar trabajadores extranjeros altamente calificados para empleos en campos especializados como codificación e ingeniería. La industria tecnológica, en particular, confía en este programa para aliviar la escasez de trabajadores. Los trabajos de ingeniería y matemáticas constituyen gran parte de las visas H-1B emitidas.

El programa está limitado a 85.000 visas nuevas al año, pero los trabajadores extranjeros que reciben este tipo de visa pueden cambiar de rol dentro del mismo campo, cambiar de compañía o extender sus permisos. Estas certificaciones adicionales, además de las nuevas contrataciones, constituyen una medida más amplia de la actividad laboral dentro del programa.

Esta métrica combinada para todas las categorías de trabajo ascendió a más de 497.000 durante el año fiscal 2021, una disminución de 9% con respecto a 2020 y una de 17% con respecto a 2019. Los datos que analizó Bloomberg News se remontan a 2011.

