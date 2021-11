Venezuela.- La oposición de Venezuela critica la repetición electoral en Barinas: "No hay Estado de Derecho"

"¡Ganamos!", reivindica el candidato opositor Freddy Superlano



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



La oposición venezolana ha criticado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela (TSJ) de repetir las elecciones regionales en Barinas, puesto que para el presidente de la Asamblea Nacional elegida en 2015, Juan Guaidó, esta maniobra demuestra que "no hay Estado de Derecho ni independencia de poderes en Venezuela".



El TSJ ha ordenado que se repitan los comicios del 21 de noviembre para elegir al gobernador de Barinas, horas después de que el Consejo Nacional Electoral paralizase el recuento y dejase en el aire una votación en la que el opositor Freddy Superlano figuraba lígeramente por delante del chavista Argenis Chávez, hermano del expresidente Hugo Chávez.



Para Guaidó, esta decisión evidencia las irregularidades que ya advirtió la misión de observadores de la Unión Europea. "El régimen se expone como lo que es, una vulgar dictadura que arrebata la voluntad de la gente que se expresó incluso sin condiciones y de manera muy adversa", ha sentenciado.



Guaidó ha defendido su Acuerdo de Salvación Nacional, una hoja de ruta con la que aspira que haya "garantías reales" par ala ciudadanía. En este sentido, ha instado a "no esperar buena fe" por parte del Gobierno de Nicolás Maduro. "No la tienen", ha apostillado en su cuenta de Twitter.



Superlano también se ha pronunciado al respecto, con un tajante: "¡Ganamos!". Considera que los ciudadanos de Barinas votaron "por el cambio, por la reconciliación, la democracia y libertad" y ha apelado a la movilización, a la espera de un pronunciamiento más específico que tiene previsto hacer este martes.



"Durante estos días las pataletas de unos hombres soberbios han querido arrebatarle la victoria al pueblo", ha añadido Superlano, que al igual que Guaidó ve claro que hay "poca voluntad" por parte del Gobierno de "reconstruir una ruta electoral como salida a la crisis política, social y económica".



"A través de una sentencia del TSJ pretenden ahora anular las capacidades del CNE y, peor aún, la voluntad del pueblo", ha añadido.