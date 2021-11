Venezuela.- Borrell reivindica la utilidad de mandar observadores a Venezuela: "Fue la decisión correcta"

29-11-2021 El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ofrece una rueda de prensa tras participar en el sexto foro ministerial de la UPM, a 29 de noviembre de 2021, en Barcelona, Catalunya (España). A este foro asisten 20 ministros de los 42 países que integran este organismo creado en 2008. POLITICA Alberto Paredes - Europa Press



BRUSELAS, 30 (EUROPA PRESS)



El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha defendido este martes la "utilidad" de la misión de observación electoral europea en los comicios regionales y locales del pasado 21 de noviembre en Venezuela, donde ha atribuido la victoria del chavismo en 20 de los 23 estados a la fragmentación de la oposición.



En un comentario en su blog personal, el jefe de la diplomacia comunitaria ha señalado que la buena acogida que tuvo la misión entre la población venezolana "sugiere que la decisión de ir y observar las elecciones fue la correcta".



"Fue útil para el pueblo venezolano y permite a la UE y la comunidad internacional evaluar mejor la situación en el país", ha asegurado, sobre una iniciativa que cosechó críticas por parte de la derecha y que boicoteó el Partido Popular Europeo, que no participó en la misión de seguimiento electoral.



"Pese a que Nicolás Maduro ha declarado que los miembros de la misión eran espías que buscaban desacreditar las elecciones, la realidad es que la misión fue bien recibida por la inmensa mayoría de los venezolanos en el terreno y que respondieron positivamente al informe preliminar", ha destacado Borrell.



En concreto sobre cómo transcurrieron los comicios, se hace eco de las conclusiones preliminares presentadas por la jefa de la misión, la socialista portuguesa Isabel Santos, y recuerda que se registraron mejoras en las condiciones democráticas, pero que el país arrastra "grandes problemas estructurales".



Asimismo, ha subrayado la alta abstención registrada en las elecciones, solo participó el 42,5 por ciento del electorado, y que una mayoría de votos fue a opciones no oficialistas. Sin embargo, para Borrell "la fragmentación de la oposición limitó su capacidad para capitalizar esos votos".



Según los resultados del Consejo Electoral Nacional (CNE), las fuerzas chavistas ganaron en 20 de los 23 estados y se hicieron con 212 alcaldías de 335. La oposición obtuvo 59 alcaldías, lo que representa el doble de regidores que en las elecciones de 2017, ha destacado Borrell.



La UE defiende la vía del diálogo en Venezuela que fomente un proceso que permita la salida negociada a la crisis social y política que vive el país, que cuente con elecciones libres y transparentes en todos los niveles. "Pese a no haber logrado todavía los resultados buscados, continuamos ayudando a encontrar una salida a la crisis", ha indicado el Alto Representante, haciendo alusión a las conversaciones recientes entre Gobierno y oposición en México.



POLÉMICA EN TORNO A LA MISIÓN



La decisión de enviar observadores a Venezuela fue del Alto Representante y ha estado rodeada de polémica con el Partido Popular Europeo desmarcándose de la misión y dejando vacante sus puestos en la delegación de eurodiputados.



La misión se adoptó a finales de septiembre pese a que informes exploratorios advirtieron a Borrell del riesgo que entrañaba, algo que adujeron los 'populares' para señalar que la misión beneficiaba al régimen de Nicolás Maduro.



Por su lado, la diplomacia comunitaria subrayó que la clave está en el acuerdo alcanzado con las autoridades venezolanas para determinar las condiciones y el alcance del despliegue de observadores, lo que permitió que la misión trabajara con estándares internacionales.