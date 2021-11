Valanciunas y Jokic brillan en una noche de poderío europeo en la NBA

Miami Heat Bam Adebayo (i) and Denver Nuggets center Nikola Jokic (d) en un partido de la NBA disputado entre sus respectivos equipos el lunes en Miami, Florida. EFE/ Rhona Wise/SHUTTERSTOCK

Los Ángeles (EE.UU.), 29 nov (EFE).- Un letal Jonas Valanciunas en los New Orleans Pelicans y un Nikola Jokic decisivo en el morboso duelo entre Denver Nuggets y Miami Heat fueron protagonistas de una ajetreada jornada de la NBA marcada por el poderío europeo, por algunos resultados sorprendentes y el buen papel de los jugadores hispanos.

La actuación más asombrosa de la noche la firmó en Los Ángeles (EE.UU.) Jonas Valanciunas, que con 39 puntos guió a los New Orleans Pelicans a una fabulosa victoria sobre Los Angeles Clippers (104-123).

El lituano logró la mayor anotación de su carrera en la NBA gracias a una memorable primera mitad en la que metió sin fallo los 7 triples que intentó para llegar al descanso con 29 puntos.

El español Serge Ibaka jugó su mejor partido con los Clippers desde que regresó tras su larga lesión de espalda y consiguió 13 puntos (3 de 4 en triples), 6 rebotes y una asistencia en 26 minutos.

También destacó su compatriota Willy Hernangómez, consolidado ya como recambio interior de Valanciunas en los Pelicans y que logró 9 puntos (4 de 6 en tiros) y 6 rebotes en 16 minutos.

El enfrentamiento picante del día se disputó en Florida con el partido entre los Miami Heat y los Denver Nuggets, que supuso la primera vez que se cruzaban estos dos equipos después de la expulsión de Nikola Jokic hace tres semanas tras una agresión a Markieff Morris.

El pívot serbio no sintió una presión extra y encabezó la victoria de los Nuggets (111-120) con 24 puntos, 15 rebotes y 7 asistencias.

El base argentino Facundo Campazzo sumó 10 puntos, 5 asistencias, un rebote y un tapón en 24 minutos para los de Denver.

Por otro lado, los Cleveland Cavaliers de Ricky Rubio se impusieron a domicilio y con mucha solvencia a los Dallas Mavericks de Luka Doncic (96-114) pese al triple-doble de la estrella eslovena (25 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias).

Doncic estuvo muy solo frente a la coral actuación de los de Cleveland, que tuvieron a seis jugadores por encima de la decena de puntos y en los que Jarret Allen logró 28 puntos y 14 rebotes.

Rubio salió desde el banquillo y aportó 7 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y un robo de balón en 28 minutos.

Una de las revelaciones de la temporada son los Minnesota Timberwolves, que tras derrotar a los Indiana Pacers (98-100) son sextos en la Conferencia Oeste y suman siete victorias en sus últimos ocho partidos.

El pívot estadounidense de origen dominicano Karl-Anthony Towns fue el faro de los Wolves con 32 puntos y 8 rebotes.

El argentino Leandro Bolmaro se quedó sin anotar pero aportó 5 rebotes y un robo para los Wolves en 15 minutos mientras que el dominicano Chris Duarte contribuyó en los Pacers con 14 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias en 21 minutos.

En el resto de encuentros del lunes, los Philadelphia 76ers se impusieron a los Orlando Magic (101-96), los Chicago Bulls derrotaron a los Charlotte Hornets (133-119), los Houston Rockets doblegaron a los Oklahoma City Thunder (102-89), los San Antonio Spurs vencieron a los Washington Wizards (116-99) y los Utah Jazz tumbaron a los Portland Trail Blazers (129-107).

CONFERENCIA ESTE:

1.- Brooklyn Nets (14-6).

2.- Chicago Bulls (14-8)

3.- Miami Heat (13-8).

4.- Washington Wizards (13-8).

5.- Milwaukee Bucks (13-8).

6.- Charlotte Hornets (13-10).

7.- New York Knicks (11-9).

8.- Philadelphia 76ers (11-10).

9.- Cleveland Cavaliers (11-10).

10.- Atlanta Hawks (11-10).

11.- Boston Celtics (11-10)

12.- Toronto Raptors (9-12).

13.- Indiana Pacers (9-14).

14.- Detroit Pistons (4-16).

15.- Orlando Magic (4-18).

CONFERENCIA OESTE:

1.- Golden State Warriors (18-2).

2.- Phoenix Suns (17-3).

3.- Utah Jazz (14-7).

4.- Dallas Mavericks (10-9).

5.- Los Angeles Clippers (11-10).

6.- Minnesota Timberwolves (11-10).

7.- Los Angeles Lakers (11-11).

8.- Memphis Grizzlies (10-10).

9.- Denver Nuggets (10-10)

10.- Portland Trail Blazers (10-11).

11.- Sacramento Kings (8-13).

12.- San Antonio Spurs (6-13).

13.- Oklahoma City Thunder (6-14).

14.- New Orleans Pelicans (6-17).

15.- Houston Rockets (4-16).