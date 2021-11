Terelu Campos y Alejandra Rubio, estrellas del último desfile de Eduardo Navarrete

30-11-2021 Eduardo Navarrete ha presentado su nueva colección subiendo a la pasarela a muchos de sus compañeros en 'Masterchef Celebrity 6' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 30 (CHANCE)



Eduardo Navarrete ha convertido el madrileño Mercado de San Antón en un colorido supermercado en el que ha presentado su última colección, "Supermercados Navarrete", un guiño a su reciente paso por 'Masterchef Celebrity'. Un divertidísimo desfile protagonizado precisamente por sus compañeros en el concurso que, liderados por Terelu Campos, han ejercido de modelos de excepción, protagonizando uno de los shows más originales que hemos visto en los últimos tiempos.



Una colección inspirada en los productos de los supermercados, con looks con estampados digitales en tejidos nobles y siluetas que van desde vestidos largos a total looks y piezas de Street wear, con una icónica puesta en escena en la que muchos de los concursantes de 'Masterchef Celebrity 6' han desfilado como si de los mismísimos Kate Moss o Jon Kortajarena se tratasen. Terelu, Miki Nadal, Verónica Forqué, el rapero Arkano, Belén López, Vanesa Romero, Lorena Castell, Samantha Hudson o Eva Isanta entre otros, que han pisado con soltura y la mejor de sus sonrisas la pasarela.



Además, hemos visto desfilando a Alejandra Rubio - gran amiga de Eduardo Navarrete gracias a su madre, que se hizo íntima del diseñador tras su paso por 'Masterchef' - y a su novio, Carlos Agüera, que dejando a un lado su habitual discreción ha debutado como modelo de la mano de su chica y de su 'suegra'.



En el front row y repartidos por el Mercado de San Antón, rostros tan conocidos como Alejandro Amenábar, Antonio Pagudo, María Escoté, Nacho Guerreros, Raquel Sánchez Silva o Jordi Cruz con su novia, Rebecca Lima, que maravillados por la originalidad y el colorido de la nueva colección de Navarrete, no dejaron de aplaudir a los improvisados modelos en ningún momento.



