Siria.- Siria afea a Europa que le haya "dado la espalda" mientras los terroristas "destruían" el país

El ministro de Turismo lamenta el impacto de las sanciones sobre el sector y dice que no sirven "para nada"



Pide "independencia" en la redacción de la nueva constitución y que las conversaciones sean "entre sirios"



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El ministro de Turismo de Siria, Rami Raduan Martini, ha afeado a Europa que le haya "dado la espalda" mientras los terroristas "destruían" el país, al tiempo que ha recalcado que las sanciones impuestas contra la economía siria no sirven "para nada" y sólo dificultan más la vida de los ciudadanos.



En una entrevista concedida a Europa Press, Raduan Martini ha abordado el impacto de las sanciones, como las impuestas por Estados Unidos en el marco de la 'Ley César', sobre el sector del Turismo en particular y ha lamentado que "han afectado muchísimo". "A los ciudadanos, a la tecnología, al sector de seguros, de tarjetas de crédito", ha enumerado.



No obstante, ha avanzado que el Ejecutivo sirio escucha "buenas noticias" sobre una eventual relajación de las sanciones --pero "por supuesto no vamos a dar las gracias a Estados Unidos", ha matizado--, y ha pedido tanto a Estados Unidos como a la Unión Europea retirarlas. En este sentido, ha destacado como un gesto "positivo" del Gobierno español el hecho de que haya podido desplazarse a España para participar en la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT) a pesar de ser él mismo objeto de estas medidas.



El ministro ha defendido el papel del sector turístico para revivir y relanzar la economía Siria, maltrecha tras diez años de conflicto, y generar empleos, fortalecer la imagen de Siria y restaurar su posición como destino importante. Antes de 2011, el turismo era el segundo motor económico del país asiático, detrás del petróleo, por lo que las autoridades sirias esperan que 2022 sea "mejor" en este contexto.



Raduan Martini ha apuntado hacia "señales alentadoras" sobre el regreso de los turistas, una tendencia ya observada en 2019 pero frenada en el marco de la pandemia de COVID-19, al tiempo que ha especificado que Siria busca la recuperación del turista europeo, ya que en los últimos años, desde 2017, los visitantes de Siria procedían básicamente de sus países vecinos, como Irak, Jordania o Líbano. En este contexto, ha precisado que, desde el 7 de septiembre, Siria ya recibe peticiones de touroperadores europeos, algo que ha calificado de "buena señal".



LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD EN SIRIA



Cuestionado sobre la situación de seguridad en Siria, el ministro ha sostenido que entre el 75 y el 80 por ciento del territorio del país está bajo el control del Gobierno, un porcentaje que engloba las ubicaciones que "tradicionalmente" visitan los europeos, entre las que destacan la Ciudad Vieja de Damasco, la capilla de San Pablo o la de Ananías. También, ha indicado que el grupo yihadista Estado Islámico "casi ya no existe" en territorio sirio, aunque ha admitido que "la guerra no ha acabado".



"Todas esas zonas son seguras", ha incidido el ministro, destacando el "esfuerzo" del Gobierno sirio para reconstruir los focos turísticos, como los zocos, iglesias o mezquitas.



"Ahora estamos viviendo para que nuestra generación pueda construir Siria de nuevo y devolver los recursos económicos a los sirios", ha remarcado. De acuerdo con Raduan Martini, Siria cuenta actualmente con 12.000 estudiantes de Turismo, que pueden desarrollar sus estudios en tres universidades, la de Damasco incluida.



En este contexto, ha matizado que la reconstrucción de las zonas turísticas se lleva a cabo de acuerdo a las normas del propio Gobierno y de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), para "preservar" la condición de patrimonio de la humanidad de ubicaciones como Alepo. Asimismo, ha defendido que Siria no sólo ofrece turismo cultural, sino que el sector turístico del país "es más amplio".



"Esperamos que ahora en el futuro lo vayamos a recuperar todo, ojalá", ha resumido el ministro, que ha remarcado que los sirios no quieren más guerra, si bien ha hecho hincapié en que "Siria es de los sirios".



Raduan Martini también ha defendido Siria como un destino seguro en el marco de la pandemia de COVID-19, antes de precisar que la población "está vacunada" y matizar que el virus afectó menos a Oriente Próximo que a Europa. Así, ha especificado que, junto al cierre de fronteras, la guerra ha limitado el turismo desde que comenzó la pandemia, lo que ha evitado su propagación masiva.



"INDEPENDENCIA" PARA REDACTAR LA CONSTITUCIÓN



Por otro lado, el ministro se ha referido al Comité Constitucional sirio de Ginebra, un órgano que busca redactar una nueva carta magna para el país que ayude a construir un futuro pacífico tras diez años de conflicto. El proceso ha fracasado después de que las partes no hayan llegado a un acuerdo.



El comité está formado por 50 representantes del Gobierno sirio, 50 de la oposición y 50 de la sociedad civil. Quince miembros de cada uno de esos bloques componen el órgano de redacción. En este contexto, Raduan Martini ha pedido "independencia" en el proceso y ha remarcado que "lo importante" es que las conversaciones se desarrollen "entre sirios".



"Muchos delegados son de Qatar, Arabia Saudí, ¿son independientes?", se ha cuestionado, antes de incidir en la idea de que los participantes "representen la bandera siria". "Queremos que Siria sea como antes", ha apostillado, antes de pedir la salida de grupos como el Frente al Nusra --la extinta filial siria de Al Qaeda y cuyos antiguos combatientes ahora forman parte de una coalición de milicias llamada Hayat Tahrir al Sham-- o Estado Islámico.



"Eso se tiene que garantizar, la seguridad, se lo debemos a las madres de los mártires que han muerto estos años en Siria", ha continuado. Remarcando que habla "como ciudadano sirio", ha hecho hincapié en que "tiene derecho a exigir que no haya más terrorismo en Siria". Según ha precisado, en Siria operan más de 100.000 terroristas de 80 países distintos. "No quiero bajo ningún concepto que el pensamiento de estos grupos radicales esté en Siria, es mi opinión como ciudadano", ha remachado.