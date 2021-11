Se posponen las fases 2 y 3 del retorno a clases presenciales en Ecuador

El cronograma de retorno a clases presenciales se ha modificado para las fases dos y tres que incluían el regreso de los estudiantes este 6 y 7 de diciembre y el 17 de enero. Foto de archivo. EFE/ José Jácome

Quito, 30 nov (EFE).- El presidente del Comité de Operaciones de Emergencia de Ecuador (COE), Juan Zapata, anunció este martes que el retorno progresivo a clases presenciales será postergado por la situación epidemiológica y la aparición de la variante sudafricana ómicron, aunque esta no ha llegado al país andino.

El cronograma de retorno a clases presenciales se ha modificado para las fases dos y tres que incluían el regreso de los estudiantes este 6 y 7 de diciembre y el 17 de enero.

Zapata informó de que los estudiantes de la región Costa terminarán el año de manera virtual, mientras que para la Sierra y Amazonía se espera retornar a las aulas de manera presencial el 7 de febrero.

El funcionario exhortó a la ciudadanía a no bajar la guardia pues "la pandemia sigue y eso ha motivado al COE a tomar estas medidas".

Por otra parte, informó de que se ha negado la solicitud de incremento de aforo para las finales de fútbol, por lo que se deberá cumplir con el 50% de hinchas con las respectivas medidas de bioseguridad.

De su lado, el alcalde quiteño, Santiago Guarderas, anunció que analizarán "la posibilidad de suspender algunos de los eventos que están programados para fiestas de Quito" y los demás tendrán un aforo máximo del 50 %.

Estos se realizarán solo en espacios abiertos y requerirán el certificado de vacunación o prueba PCR. Los eventos serán transmitidos por las redes sociales del Municipio, señaló el burgomaestre.

Aunque la variante ómicron no ha llegado a Ecuador, las autoridades empezaron a tomar medidas de prevención que incluyen un aforo máximo de 50 % en espacios abiertos o cerrados y la prohibición de entrada de personas "cuyo punto de origen, escala o tránsito sea Sudáfrica, Namibia, Lesoto, Zimbaue, Botsuana y Esauatini, Mozambique y Egipto".

De su lado, la ministra de Salud, Ximena Garzón, apuntó que se adelanta para mañana el inicio de la aplicación de las dosis de refuerzo para todos quienes hayan recibido la segunda dosis de la vacuna hace seis meses, y no en enero, como estaba previsto.

Al momento reciben el refuerzo las personas vulnerables y adultos mayores.