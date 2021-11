Ranking Spotify en México : Top 10 de los 10 pódcast favoritos de hoy martes, 30 de noviembre

¿Cuál crees es que el pódcast más escuchado en México?

Spotify se caracteriza por darte la oferta de mejor calidad. Por ello, te invitamos a leer las reseñas de sus 10 transmisiones más populares. Los usuarios las han nombrado como favoritas y no hacen más que comentar positivamente la oferta de esta plataforma de streaming.

1. Caso 63

Año 2022. La psiquiatra Elisa Aldunate graba las sesiones de un enigmático paciente, registrado como Caso 63, quien asegura ser un viajero en el tiempo. Lo que comienza como rutinarias sesiones terapéuticas, se transforma rápidamente en un relato que amenaza las fronteras de lo posible y de lo real. Una historia que se mueve libremente entre el futuro y el pasado de dos personajes que, quizás, tienen en sus manos el futuro de la humanidad. Protagonizada por Antonia Zegers y Néstor Cantillana. Caso 63 es un podcast original de Spotify.

2. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escuchalos todos los miercoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anecdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana.

3. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

4. Leyendas Legendarias

Un podcast de comedia donde cada semana exploraremos historias de asesinos en serie, fantasmas y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos. (Spanish)

5. La Hora Perturbadora

Un impactante podcast con Luisito Comunica sobre temas paranormales y divertidos. En cada episodio, Luis narrará experiencias paranormales y de ultratumba de la mano de expertos y testigos que nos darán toda la información para hablar de todos los sucesos. Asesinos en serie, experiencias con fantasmas, posesiones, teorías conspirativas, avistamientos extraterrestres y todos los temas que sin duda, serán una experiencia auditiva que mantendrá a los oyentes al filo de sus audífonos y los hará cuestionarse sobre las cosas perturbadoras que los rodean.

6. Otro Rollo con Adal Ramones

Había una vez un programa que nos alegraba la vida todos los martes por la noche, el héroe de esa historia tenía una gran nariz y siempre usaba una gorra y junto con su fiel escudero el cual portaba un traje de abejita. nos hicieron reír por varios años. En este podcast solo retomaremos los tan anelados monólogos que se volvieron toda una tradición del show de Adal Ramones y también hemos recopilado ,las entrevistas más significativas ,entretenidas he interesantes que ocurrieron en ese programa..esperamos que sea de su agrado.

7. EALE El podcast con Daniela Rodrice

EALE El podcast con LA CHICA Daniela Rodrice fans

8. Inglés desde cero

Aprende inglés desde cero, gratis y con nativos del idioma formados en su enseñanza.

9. CREATIVO

Roberto Mtz se sienta a platicar con personas creativas destacadas de distintas industrias para aprender un poco sobre su forma de ver la vida.

10. Psicología Oscura

¿Cómo funciona el cerebro de una persona manipuladora? ¿Cómo detectar a una persona manipuladora? ¿Cómo influir sobre las decisiones de los demás sin que lo noten..?

