Ranking Apple en México : Top 10 de los 10 pódcast más exitosos de hoy martes, 30 de noviembre

Sácale el jugo a tu tiempo de ocio. En vez de desperdiciarlo en la búsqueda de los pódcast más escuchados en México, usa las herramientas que te da esta plataforma de streaming.

Apple posee una lista con lo mejor de su oferta, donde se ordenan según la predilección de los usuarios. Lo más interesante es que este ranking se actualiza en tiempo real.

Seguro que muchos de ellos ya están en tus favoritos, pero habrá otros que te podrán interesar, ¡así que ya ponte a ello! Estos son los 10 pódcast más buscados:

1. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escuchalos todos los miercoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anecdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana.

2. La Verdad Sin F*cking Filtro

Los hombres y las mujeres definitivamente somos completamente diferentes; tenemos patrones de comportamiento y formas de pensar que no siempre logramos entender. Jessica Lorc te guía a través de La Verdad Sin F*cking Filtro para lograr comprenderlos, revelando los más grandes trucos, secretos y técnicas para ligar y aprender a ver la cruda realidad que hay detrás de la atracción y el amor. Instagram @jessicaalorc Tiktok @jessicaloorc Twitter @jessicaalorc

3. Leyendas Legendarias

Un podcast de comedia donde cada semana exploraremos historias de asesinos en serie, fantasmas y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos. (Spanish)

4. La Corneta

Música, actualidad, estilo de vida y humor

5. El psiquiatra de al lado

El vecino del periodista veterano Joe Nocera en los Hamptons era un terapeuta llamado Ike. Ike tenía entre sus pacientes a celebridades y la élite de Manhattan. Organizaba fiestas repletas de estrellas en su excéntrica casa de verano. Pero un día, Joe descubrió que Ike se había ido y todo lo que pensaba que sabía sobre su vecino y la casa de al lado, estaba equivocado. De Wondery, la compañía detrás de “Dr. Muerte: El Hombre Milagroso” y “Guerra de Negocios” y Bloomberg, "El psiquiatra de al lado" es una historia sobre poder, control y acudir a la persona equivocada en busca de..

6. CREATIVO

Roberto Mtz se sienta a platicar con personas creativas destacadas de distintas industrias para aprender un poco sobre su forma de ver la vida.

7. COSAS

Un podcast con Roberto Mtz y Jacobo Wong.

8. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

9. Despertando Podcast

Mi propósito es despertar tu conciencia en base a mis experiencias y resultados, para que puedas lograr con diferentes programas hallar herramientas, vehículos y caminos que te acerquen a lograr libertad económica, felicidad, autoestima, salud integral y sobre todo vivir haciendo lo que más te gusta..Despierta conmigo y ayúdame a despertar con tu éxito a millones en este mundo.

10. EALE El podcast con Daniela Rodrice

EALE El podcast con LA CHICA Daniela Rodrice

¿Estabas al tanto del renombre de los pódcast que te ofrece Apple?

Cada vez hay más seguidores de dicho formato en esta plataforma y el número de usuarios no para de crecer. ¿Qué temas serán los preferidos por el público mexicano en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.