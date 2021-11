Rafael Amargo, tranquilo tras la instrucción judicial que le acusa de tráfico de drogas y liderar un grupo criminal

15-12-2020 Rafael Amargo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 30 (CHANCE)



A punto de cumplirse un año de la detención de Rafael Amargo acusado de pertenencia a organización criminal y presunto delito de tráfico de sustancias, el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid ha terminado la investigación contra el bailaor concluyendo con que hay indicios suficientes para acusarlo de un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, sosteniendo que el artista sería el cabecilla de la trama ya que su vivienda en el centro de Madrid sería el centro de operaciones para la venta de estupefacientes.



Un duro varapalo para Rafael Amargo, que, sin embargo, no parece preocupado por estas conclusiones del juez instructor de su caso que podrían complicar y mucho su futuro legal.



En sus primeras declaraciones al respecto, el bailarín ha afirmado que "es la primera noticia que tengo. Voy a enterarme bien con mi abogado de lo que es y ya os diré lo que tenga que deciros". "Yo me he enterado por una alerta de la prensa que me ha salido* Ahora voy a hablar con ellos", ha desvelado, confesando que a pesar de estas preocupantes noticias se encuentra "bien".



"Gracias a Dios estoy bien y estoy tranquilo, pero claro, aquí hay mucha mala leche y mucha..." ha añadido, dejando claro que "quien no tiene nada que esconder tranquilo tiene que estar, lo que pasa es que hay que andar por otros lados y ver donde está aquí la maldad y las ganas de hacer daño, pero yo estoy muy tranquilo como me ves".



"He tenido durante un año sacar mi carrera adelante y hacer como que no pasaba nada cuando la gente tiene sus prejuicios con esas cosas y lo que quieren hacer es como matarme, ¿sabes? Hay ahí detrás como unas historias de celos, de envidias y cosas muy feas que no sé por qué", ha añadido, sin entender por qué un año después de su detención se concluye con que sería el líder de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y dejando caer que podría haber algo turbio tras esta instrucción judicial.



Con mala cara, Amargo ha confesado además que el motivo no es oro que la denegación del pasaporte, necesario para poder irse a rodar una película a La India. "El pasaporte dice el artículo 35 de la Constitución que no se le puede negar a nadie y a mí me lo han negado entonces es todo como una cosa muy rara", ha concluido en las declaraciones que te ofrecemos en el siguiente vídeo.