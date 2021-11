¿Qué tan perfecta deber ser la carta de presentación?

ILUSTRACIÓN - Presentar una aplicación para un nuevo puesto laboral requiere de un poco de tiempo para reunir todo lo necesario y criterios para seleccionar lo que se incluye. Foto: Christin Klose/dpa

¡Qué puesto interesante! ¡Quiero presentarme YA! Muchas veces sucede que uno quiere aplicar a un puesto de trabajo pero al querer enviar la presentación nota, muy rápidamente, que es imposible armar una aplicación perfecta en unos pocos minutos. Siempre aparecen inconvenientes, ya sea porque falta una carta de recomendación o porque hay algún espacio de tiempo vacío en el CV y uno no sabe si escribir algo "para que no se note" o no. ¿Cuál es la solución? ¿Qué puntos débiles vale admitir en un CV? "En un primer momento, los procesos de selección no suelen poner tanto el foco en la fuerza de carácter de un postulante, sino más bien en el perfil general de la persona, en la información que les permita determinar qué interesados encajan mejor con el puesto vacante y con la empresa", dice el asesor de carrera Christoph Burger, quien trabaja en Alemania. Esa primera decisión o preselección suele ser bastante superficial, por lo cual es mejor no admitir ni evidenciar puntos débiles si no es necesario. Por supuesto, "eso depende de qué quiera verse como un punto débil", señala Burger, y recomienda que, cuando el CV tiene baches de más de dos o tres meses, es mejor explicarlos. Los baches no tienen por qué ser algo negativo. Pueden deberse a una estadía en el extranjero, a un curso de capacitación o perfeccionamiento o a una actividad voluntaria o ad honorem que refuerce justamente el perfil del postulante. "Esos tiempos que a primera vista parecen muertos pueden ser indicio de una fortaleza a nivel de carácter", dice la experta en reclutamiento Katharina Hain, que trabaja en la empresa de recursos humanos Hays. ¿Qué es mejor callar? Los futuros empleadores pueden interpretar de modos muy diversos las "pausas" que haya hecho un postulante por enfermedad, depresión o un "burnout", también conocido como desgaste profesional. Si el postulante prefiere no adoptar una postura ofensiva en este aspecto, puede incluirlas en el CV como período "sabático" o "pausa por motivos personales", recomienda Katharina Hain, quien apunta que cada persona debe decidir por sí misma cómo presentar esos momentos. "Trabajando en Recursos Humanos he visto todo tipo de cosas, desde la discreción más absoluta hasta la sinceridad más cruda", reconoce. Lo importante, desde su punto de vista, es que el postulante realce que ha recuperado la capacidad de trabajar. Las pausas por maternidad o paternidad o estudios demasiado prolongados también pueden presentarse como puntos fuertes al potencial empleador, describiendo por ejemplo cómo uno aprovechó ese período de un modo útil para el trabajo posterior, dice Burger. Independientemente de si uno ha adquirido nuevas capacidades, si profundizó en los conocimientos de temas que lo apasionan o si se destacó por su compromiso social, "lo mejor es ser sincero y explicar las cosas, porque ¿cuál sería la alternativa? ¿Inventar cualificaciones? Eso yo lo vería con ojos muy críticos", advierte Hain. ¿Qué hacer con rendimientos no tan destacables o faltantes? Muchos empleadores esperan que los y las postulantes presenten certificados de trabajos anteriores y cartas de recomendación. Pero si uno se está presentando a un puesto nuevo para cambiar de trabajo, no suele tener este tipo de carta aún en la mano. En esos casos, Burger asegura que es suficiente con indicar que el postulante presentará la carta o el certificado correspondiente a posteriori. El asunto es algo más complejo si el postulante tiene un certificado o carta de su empleador anterior que no le es del todo favorable. Katharina Hain recomienda ir a la ofensiva con el tema. "Por supuesto, al leer las postulaciones le damos importancia y observamos qué tan benévolas son las formulaciones. Además, comparamos más que nada que el período mencionado en la carta coincida con lo indicado en el CV." A fin de cuentas, ese tipo de cartas o certificados tienen cada vez menos significancia en el mundo laboral. ¿Debo presentar un gran diseño? Muchos creen que pueden compensar sus inseguridades o puntos débiles con un diseño llamativo, pero ¿hace lo estético realmente una diferencia? Para la mayoría de las áreas basta con presentar algo sencillo. "Como muchas empresas hacen una preselección de los y las postulantes con un software, lo fundamental es que las máquinas puedan decodificar el layout presentado", explica Hain. De todos modos, si alguien quiere presentarse en un área muy creativa, precisamente como diseñador gráfico o redactor web, sí debería poner más esmero en el armado estético de su postulación, porque al final de cuentas es una especie de prueba de trabajo. En líneas generales, el modo de presentarse de un postulante debe ajustarse en cierta medida a los lineamientos de la empresa o del rubro y la labor a desempeñar, pero sobre todo debe coincidir con su propia personalidad. En otras palabras: si una persona no es supercreativa, tampoco tiene por qué presentar un CV muy creativo, opina Burger. Lo que cuenta en definitiva es el contenido. "Los hechos y rendimientos serán lo decisivo. Uno puede enumerar los éxitos de su carrera de un modo sobrio, como hechos, y eso lleva a que no resulte ni demasiado modesto, ni demasiado soberbio", indica el especialista. ¿Qué hago si no tengo tiempo para conseguir una foto profesional? En muchos países ya no es obligatorio incluir una foto en la solicitud. Es más, la especialista Hain recomienda no presentar ninguna foto en el caso de aplicar a un puesto en una compañía internacional. De ese modo, opina, se evita ir en contra de eventuales directrices de contratación del lugar. Por el otro lado, si alguien quiere incluir una fotografía, hará bien en pedir que se la tome un fotógrafo profesional en alta resolución. "Colocar una foto vieja o mala perjudica la postulación, mientras que una buena foto puede sumar bastante", advierte Burger. dpa