Pueblos étnicos de Colombia denuncian el rezago en la implementación de la paz

Bogotá, 30 nov (EFE).- Los pueblos étnicos de Colombia presentaron este martes un informe donde recogen el "rezago" en la implementación del acuerdo de paz que en su capítulo, que atañe a pueblos indígenas y afrodescendientes, es aún inferior a la aplicación general.

"A cinco años del acuerdo vemos con mucha preocupación que la implementación no va de la mejor manera; hay un rezago en la implementación de lo que es el capítulo étnico del acuerdo de paz, que incluso es muy superior a lo del resto del acuerdo", aseguró a Efe Rodolfo Adán Vega, vocero de la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos de Colombia (IEANPE).

Este organismo, que reúne a las organizaciones étnicas del país, fue el único actor que negoció parte del acuerdo de paz, que no fue ni el Gobierno ni la extinta guerrilla de la paz, y lo hizo para añadir una "visión de paz desde los pueblos étnicos".

Sin embargo, cinco años después de la firma del acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016, "sigue existiendo una discriminación, un desconocimiento, esa visión de los pueblos étnicos -de los indígenas, los afrocolombianos, los pueblos negros, palenqueros- como menores de edad", dijo Vega.

DEUDAS EN LA IMPLEMENTACIÓN

El informe asegura que si ya hay una demora general en la restitución de tierras, en las asignadas para los pueblos étnicos es aún mayor. "La subcuota indígena para acceso a tierras es casi nulo; no supera un 3 %", alega el vocero.

El acuerdo también abogaba por la participación política de los pueblos étnicos, aunque el Estado los sigue sin ver como "actores políticos" y no se les han aplicado mecanismos especiales como la consulta previa cuando se toman decisiones en sus territorios.

"No se está teniendo en cuenta las iniciativas presentadas por los pueblos étnicos y las comunidades campesinas", lamentó Vega, y además de todo lo anterior "se está viendo es un recrudecimiento del conflicto armado".

Y este recrudecimiento tiene lugar en zonas particularmente habitadas por estos pueblos como el Cauca, Nariño y el Chocó.

"Las disputas territoriales sobre todo por los intereses macroeconómicos que hay en los territorios étnicos y por el narcotráfico es lo que está gestando que los muertos los sigamos poniendo los indígenas y los negros en este país", denunció el vocero indígena.

La oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, en su último reporte a 31 de octubre, recogió 180 alegaciones de asesinatos de defensores de derechos humanos, de las que ha verificado 67 y 30 están en proceso.

De esas 67 muertes verificadas, 8 son indígenas (4 mujeres y 4 hombres) y 5 hombres afrodescendientes, y entre los 30 homicidios en investigación, hay 7 indígenas y 2 afrodescendientes.

"Vemos cómo el Gobierno nacional, si bien no pudo hacer trizas el acuerdo de paz, lo que ha hecho es desfinanciarlo, no darle prioridad en su agenda de políticas públicas, y ha retrasado su implementación", añadió Vega.