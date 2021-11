Presidente de Perú afirma que quieren derrocarlo por reformas

(Bloomberg) -- El presidente de Perú, Pedro Castillo, dijo que algunos partidos políticos e intereses económicos están intentando destituirlo contra la voluntad popular, en la escalada de tensiones con el Congreso más reciente apenas cuatro meses después de que asumiera el poder.

En un discurso televisado no programado realizado en Lima el lunes por la noche, Castillo dijo que los grupos están tratando de sacarlo del poder para evitar el “cambio estructural” que está promoviendo en el país sudamericano. No identificó a las personas que estarían detrás de la medida.

“Desde que empezó mi Gobierno, una minoría de partidos políticos y grupos económicos no aceptaron el resultado electoral y siempre han buscado atentar contra la voluntad popular”, dijo en el discurso. “El objetivo es vacar al presidente sin ningún sustento y con absoluta irresponsabilidad por las consecuencias que estos actos antidemocráticos tienen para la población”.

La tensión con el Congreso llega en un momento difícil para Castillo. Los partidos Fuerza Popular y Renovación Popular, que entre ellos tienen suficientes votos para al menos pedirle al Congreso que debata el juicio político por “incapacidad permanente”, han dicho que apoyan la idea.

Si bien no está claro si la oposición puede obtener los 52 votos necesarios para que esos procedimientos comiencen realmente, el debate está socavando rápidamente a un presidente que está perdiendo el apoyo del partido de extrema izquierda detrás de su rápido ascenso al poder.

Las leyes de Perú permiten que destituir a un jefe de Estado sea más fácil que en casi cualquier otro lugar del mundo. El país ha tenido cinco presidentes en los últimos cuatro años.

Durante el fin de semana, medios locales informaron que Castillo sostuvo varias reuniones con políticos y empresarios fuera de las oficinas del Gobierno, lo cual está prohibido en Perú. Castillo negó haber actuado de forma incorrecta en su discurso del lunes y dijo que todas las reuniones que mantuvo en una casa privada fueron “personales”.

