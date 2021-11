Portaltic.-España es el segundo país de Europa con mayor penetración de deportes electrónicos

MADRID, 30 (Portaltic/EP)



Casi la mitad de los españoles, un 49 por ciento, asegura haber estado expuesto a contenidos de eSports al menos una vez en su vida, cifra que sitúa España como el segundo país con mayor penetración de deportes electrónicos de Europa.



Según se desprende de un reciente informe publicado por Deloitte Gaming, titulado 'La guía de los eSports', a España solo le supera Polonia, con un 52 por ciento de los encuestados, en relación al número de personas que afirma que al menos en una ocasión ha estado en contacto con los eSports. Además, ambos se sitúan por encima de la media europea (35,4%).



Son más los encuestados en España que son capaces de describir qué son los eSports, un 37 por ciento, frente al 35 por ciento registrado en Europa. El 13,6 por ciento confunde el concepto y lo compara con la acción de jugar a videojuegos de corte deportivo.



No osbtante, a la gran mayoría les suena, al menos, este término, especialmente desde la pandemia, ya que el 53 por ciento de los considerados 'consumidores habituales' se iniciaron en los eSports tras la entrada en vigor del estado de alarma.



Así, según se indica en este estudio, más de la mitad de los seguidores (55 por ciento) ha aumentado su consumo durante la pandemia. No obstante, estas cifras continúan refiriéndose, en su mayoría, a los hombres, puesto que siguen siendo minoría las mujeres.



A pesar de que el número de seguidoras de eSports que figuran en este estudio es menor que el de los hombres, en el informe se puntualiza que se multiplicó el número de fans mujeres por un 2,56 durante la pandemia, superando al de ellos (la cifra se hombres se multiplicó por un 1,9).



Deloitte Gaming también ha remarcado que, en el apartado de datos demográficos, el 62,4 por ciento son 'seguidores entusiastas' hombres, mientras que las mujeres representan un 37,6 por ciento en dicha categoría.



El perfil del consumidor español es el de un usuario que le gusta probar cosas nuevas (93%) y que no tiene un equipo favorito, aunque el 31 por ciento asegura que sí que lo tiene y solo el 16 por ciento del total ha acudido alguna vez a eventos presenciales de deportes electrónicos. Además, el 92 por ciento es aficionado al deporte tradicional.



En relación al gasto, el consumidor español destina el 45 por ciento al merchandising físico y el 67 por ciento reconoce que se invierte en productos para sí mismos, ya sean juegos 'online' o productos relacionados con los eSports.