30-08-2021 Perú.- La Presidenta del Congreso afea a Castillo no "aclarar" las polémicas reuniones en su casa.



La presidenta del Congreso de Perú, María del Carmen Alva, ha afeado este martes al presidente, Pedro Castillo, que no ha "aclarado" las denuncias que en los últimos días se han vertido sobre él tras unas polémicas reuniones en su residencia particular.



"Las denuncias hechas por los medios de comunicación no han sido aclaradas en el mensaje del presidente Pedro Castillo. El país necesita de explicaciones precisas y contundentes. La democracia es también transparencia", ha explicado en un mensaje que ha compartido a través de su cuenta de Twitter.



El lunes, en un mensaje a la nación, Castillo defendió que los encuentros que había mantenido en su casa de la calle Sarratea, en el distrito de Breña de la capital peruana, habían sido de carácter personal, y que las reuniones oficiales solo tienen lugar en las inmediaciones del Palacio de Gobierno.



El mandatario ha indicado que tanto la Procuraduría General del Estado como la Contraloría están investigando las denuncias sobre las visitas que ha mantenido sin registro oficial. "Rechazo enérgicamente haber tenido algún tipo de participación en actos irregulares que hayan favorecido algún interés particular. Saludo que los órganos competentes efectúen una rápida y profunda investigación", expuso el lunes el mandatario en su mensaje.



La polémica se desató después de que el programa Cuarto Poder, de América Televisión, informara el domingo de que Castillo había mantenido reuniones sin registro oficial en Breña, con, entre otros, empresarios y funcionarios, así como con congresistas de Perú Libre.