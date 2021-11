Pérez: "Ahora es el momento de ir a por todas" en el Mundial de constructores

El piloto mexicano de Fórmula Uno, Sergio Pérez, en una foto de archivo. EFE/EPA/Noushad Thekkayil

Redacción Deportes, 30 nov (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) afirmó este martes que está disfrutando del hecho de estar peleando con su equipo para lograr el título mundial de Constructores de Fórmula Uno, y que en las dos últimas carreras, empezando este fin de semana por el Gran Premio de Arabia Saudí, "es el momento de ir a por todas" porque no tienen "nada que perder".

Para 'Checo' Pérez "es un reto único" estar involucrado en la lucha por el título mundial de Constructores para Red Bull, que es segundo en la general con cinco puntos menos que el líder, Mercedes.

"Estas dos últimas carreras serán un ejemplo de ello. Estoy disfrutando mucho al llegar al final de la temporada con una lucha tan importante en nuestras manos. Tengo muchas ganas de llegar a Yeda y luego a Abu Dabi. Esta es la razón por la que empiezas a correr, por momentos como éste", dijo en declaraciones que difunde la escudería.

Al referirse al circuito de Yeda, Pérez afirma: "Parece un circuito muy rápido, así que estoy deseando salir y ver cómo se siente en el coche de verdad. Creo que nunca he conducido en un circuito tan rápido con tantas curvas de alta velocidad, así que creo que será todo un reto. Todo el mundo está en la misma posición y aún no ha tenido la oportunidad de correr allí, así que las sesiones de entrenamiento serán muy importantes para poder ver lo que hay".

Sobre su cuarto puesto en la anterior prueba, el Gran Premio de Qatar, Pérez afirma: "Esos puntos en Qatar y en las tres últimas carreras fueron realmente importantes en el Campeonato del Mundo de Constructores. Hemos conseguido reducir la distancia con Mercedes y ahora es el momento de ir a por todas; no tenemos nada que perder, y daremos lo mejor de nosotros mismos. Si conseguimos hacer dos carreras perfectas como equipo, estoy seguro de que vamos a ser capaces de llegar a lo más alto".