Paraguay destruye 50.000 dosis vencidas de vacunas contra la covid-19

El ministro de Salud, Julio Borba, en una fotografía de archivo. EFE/ Nathalia Aguilar

Asunción, 30 nov (EFE).- Unas 50.000 dosis de la vacuna contra la covid-19 del laboratorio anglo-sueco Astrazeneca serán destruidas este martes por el Gobierno de Paraguay tras llegar a su fecha de vencimiento, afirmó el ministro de Salud Pública de ese país, Julio Borba.

"Lastimosamente sí, se van a eliminar. Hay una suerte de relajamiento y una suerte de que todos nos quedamos tranquilos, pero no solamente pasa acá, pasa en todos los países" dijo en una entrevista con la radio local Monumental 1080.

Asimismo, recordó que hace un mes recibió una llamada de "un país de Centroamérica" con la intención de hacer un donativo de unas 500.000 vacunas y que el Gobierno paraguayo se opuso por considerar que tenían "suficiente 'stock'".

"Cuando yo le ofrezco esa misma cantidad de vacunas a otros países de la región, todos me dijeron que no porque estaban en la misma situación y nos ofrecieron vacunas a nosotros", detalló.

El ministro lamentó que se vayan a destruir la dosis e insistió en que es probable que exista "un relajamiento" en la población sobre la inmunización.

Según las últimas cifras conocidas en Paraguay, de los 5,9 millones de habitantes del país, solo un 36,6 % (2.612.265 personas) tiene el esquema completo de vacunación.

Además, 732.329 recibieron la primera dosis y 103.206 una de refuerzo.

El pasado 22 de noviembre Paraguay comenzó una campaña de vacunación en los centros educativos del país para llegar a inocular con la estadounidense Pfizer a jóvenes de entre 12 y 17 años antes del comienzo de las vacaciones.

Según la estimación de las autoridades, se prevé alcanzar los 200.000 vacunados antes de que finalice el ciclo escolar y así los jóvenes puedan disfrutar con mayor tranquilidad su receso.

Desde el 15 de noviembre, podrán aplicarse la tercera dosis los mayores de 18 años que completaron su vacunación hasta el 30 de junio y no solo los mayores de 50 años o personal sanitario, como hasta el momento.

Los receptores de Covaxin, HayatVax, Coronavac y Sinopharm empezaron a recibir AstraZeneca, mientras que quienes cuentan con dos dosis de AstraZeneca, Pfizer, Moderna y Sputnik V y una de Janssen suman Pfizer como refuerzo.